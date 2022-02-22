22 лютого о 10:16 у Кропивницькому, під час засідання сесії Кіровоградської обласної ради, її голова сказав, що отримав повідомлення про замінування будівлі. За інформацією журналістів Суспільного з місця події, протягом 20 хвилин людей евакуювали.

У приміщені, на подвір'ї та навколо будівлі працювали рятувальники та поліцейські. За словами поліцейського Олексія Очеретнюка, перевіряли повідомлення про замінування.

О 12:00 речниця поліції області Віталіна Бевзенко сказала Суспільному, що інформація про замінування не підтвердилась.

Суспільне Кропивницький

Що відомо

За завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років. У разі повторного порушення – позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років (стаття 259 Кримінального кодексу України).

На сесію Кіровоградської облради не зареєструвались дві третини депутатів.

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!