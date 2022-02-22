22 лютого о 10:16 у Кропивницькому, під час засідання сесії Кіровоградської обласної ради, її голова сказав, що отримав повідомлення про замінування будівлі. За інформацією журналістів Суспільного з місця події, протягом 20 хвилин людей евакуювали.
У приміщені, на подвір'ї та навколо будівлі працювали рятувальники та поліцейські. За словами поліцейського Олексія Очеретнюка, перевіряли повідомлення про замінування.
О 12:00 речниця поліції області Віталіна Бевзенко сказала Суспільному, що інформація про замінування не підтвердилась.
Що відомо
- За завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років. У разі повторного порушення – позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років (стаття 259 Кримінального кодексу України).
- На сесію Кіровоградської облради не зареєструвались дві третини депутатів.
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