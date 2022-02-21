На Рівненщині за добу підтвердили 250 COVID-випадків. Померли п'ятеро хворих

На Рівненщині за минулу добу, 20 лютого, лабораторно підтвердили 250 нових випадків інфікування COVID-19. Про це оперативний штаб про ОДА зранку 21 лютого. Від ускладнень померли п'ятеро хворих.

Протягом доби зробили 1 461 ПЛР і 7 ІФА-досліджень та 52 швидких тестів. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від одинадцяти місяців до 89 років:

Рівненський район – 186 (м. Рівне – 149);

Дубенський район – 38 (м. Дубно – 12);

Сарненський район – 21 (м. Сарни – 5);

Вараський район – 5 (м. Вараш – 0).

За добу одужали 524 людини. Від початку пандемії коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 152 434 людини (3 952 363 –

На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 515 смертей від ускладнень хвороби (104 645 – в Україні). За добу, 20 лютого, померли: 50-річна жителька с. Мочулище, 82-річна жителька м. Острог, 66-річна жителька с. Дроздів, 70 та 83-річні жителі м. Рівне.

Станом на 21 лютого, за офіційними даними, в області є 14 317 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом 20 лютого – 32,1%, напередодні цей показник становив 30,8%.

Добова динаміка COVID-підтверджень від початку місяця: 1 лютого – 1 695; 2 лютого – 1 986; 3 лютого – 2 521; 4 лютого – 1 977; 5 лютого – 1 291; 6 лютого – 1 142; 7 лютого – 1827; 8 лютого – 2 006; 9 лютого – 1 917; 10 лютого – 1 499; 11 лютого – 1 145; 12 лютого – 694; 13 лютого – 395; 14 лютого – 795; 15 лютого – 1007; 16 лютого – 764; 17 лютого – 824; 18 лютого – 734; 19 лютого – 334; 20 лютого – 250.

В Україні за добу підтвердили 13 562 нові випадки COVID-19, 127 людей померли.

За даними РНБО, станом на 20 лютого кількість вакцинованих однією дозою на Рівненщині становила 415 443 людини, це 36,36% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 414 126 людей, це 36,24%. Бустерну дозу отримали 14 450 людей.

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