Кропивничанин Андрій Лісота вважає, що гори зцілюють. На його рахунку сходження на найвищі гірські вершини України та Європи. Суспільному чоловік розповів про своє захоплення, підготовку до сходжень, першу та улюблену вершину.

Гори полюбив у шкільні роки

”Це був клас п’ятий-шостий. До нас в село (Красногірка Голованівського району Кіровоградської області – ред.) приїхав вчитель, який закохав у географію, в гори, в природу. Потім мама, побачивши мою зацікавленість природними явищами і об’єктами, почала возити нас з сестрою в Карпати, була поїздка в Казахстан – на Алтай”, – згадує Андрій Лісота.

Першою вершиною була Говерла. Це була польова практика в студентські роки, розповів кропивничанин: ”Вчився я, очевидно, на географічному факультеті. Під час практики піднялися на Говерлу. Пощастило з погодою, відкрилась панорама Карпат. Це був для мене культурний шок”.

”Усі вершини – улюблені”

”Коли виходиш на гору, відчуваєш те, чого не відчуваєш ніде більше. Це важко пояснити. Тому усі вершини – улюблені. Хтось отримує емоційну розрядку, вживаючи алкоголь, відвідуючи нічні клуби тощо. Я шукаю це в дикій природі, горах, спорті. Я називаю це духовним зціленням”, – розповів Андрій Лісота.

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Улюблені гори кропивничанина – Західний Саян: ”Вони недоступні зараз через війну з Росією. А до війни я був там протягом місяця. Це дика місцина на кордоні з Китаєм, де немає телефонного зв’язку, природа, на яку людина практично не вплинула, звірі ходять”.

Монблан

Ідею сходження на найвищу європейську вершину Монблан плекали тривалий час, розповів Андрій Лісота. Дуже швидко зібрались, дуже швидко піднялись, без акліматизації, погода сприяла: ”На вершині нам повідомили, що по нашому маршруту загинули люди. Я вирішив спускатися простішим шляхом. Ми змінили маршрут, а речі з банківськими картками лишилися в базовому таборі на старому маршруті, в іншому напрямку. Речі там і лишилися, картки довелося блокувати”.

Facebook Андрія Лісоти

В планах – Еверест і Антарктида

Мета Андрія Лісоти – піднятися на Еверест. Та перед цим – план, який, з його слів, реалізувати реальніше – сходження на найвищу точку Антарктиди: ”Це дешевше і виглядає більше реальним”.

За словами Андрія Лісоти, основні витрати під час сходження на європейські вершини – це витрати на перельоти до країн, де та чи інша вершина розташовані. А, наприклад, в Гімалаях, сказав, є ще плата за дозвіл на сходження.

Як готуватися до сходження

За словами Андрія Лісоти, якщо ви ходите в гори регулярно, потрібно тримати себе у формі постійно – потрібні регулярні кардіонавантаження та м’язові навантаження: ”Особисто я віддаю перевагу бігу, інколи відвідую фітнескулуби. Людям, які працюють на ”сидячій” роботі слід готуватися місяці три-чотири, мінімум”.

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Крім фізичної підготовки, важливо й те, наскільки людина готова психологічно: ”Наприклад, якщо говорити про спуски і підйоми на вершини, то спуск – це більше про психологічну стійкість. Багато людей бояться висоти, бояться зірватись у прірву”.

Якщо людина добре готова фізично, має досвідченого гіда, то можна підкорити будь-яку європейську вершину, за виключенням тих, де підйоми технічно складні – вважає кропивничанин: ”Єдине – початківцям краще обирати найпростіші маршрути, бо, як правило, на одну й ту саму вершину є декілька шляхів різної складності”.

Зі слів Андрія, завжди потрібно дізнаватися про усі нюанси: як часто змінюється погода, чи є там дикі тварини, змії, чи облаштовані базові табори, інші інфраструктурні об’єкти тощо: ”В моїх походах ніхто не травмувався, на щастя. Але я був свідком зриву групи, загибелі людей. Свідчив поліції, деякий час був у шоковому стані. Це було під час сходження на гору Матергорн у Швейцарії. Нічого страшного немає в тому, що ви не дійдете до вершини, вирішивши себе убезпечити. Було таке авантюрне сходження на найвищу вершину Німеччини Цугшпітце взимку. Була сильна заметіль, сніговий покрив сильно сповільнював нас. Замість п’яти-семи хвилин 100 метрів ми могли долати близько години. Вирішили розвернутися. І зробили правильно, бо потім дізналися, що на нашому маршруті ще й лавина зійшла”.

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Що брати в гори та чи можна йти самому

Для одноденного походу, за словами Андрія Лісоти, достатньо зручних кросівок і одягу, їжі, води, маленького наплічника. Альпіністське сходження – інше. Тут ключовим є одяг, взуття, технічні прилади – льодоруби, карабіни та інше, потрібне для безпеки: ”Гори – це красиво, але це й велика небезпека”.

”Відчуття плеча” – надзвичайно важливе, переконаний кропивничанин: ”Ти страхуєш людину, вона страхує тебе. Потрібна абсолютна довіра. Мінімум, двоє вас має бути. Так, є сольні сходження, я ходив в такі, попередньо проаналізувавши маршрут і зрозумівши, що я там пройду. Але, інколи, за іншої погоди, наприклад, навіть там, де ти вже ходив сам, краще йти з кимось”.

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