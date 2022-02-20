У центрі Харкова поклали квіти в пам'ять Героїв Небесної сотні

Біля пам'ятника Тарасу Шевченку, де збирався харківський Євромайдан, близько 100 харків'ян поклали квіти в пам'ять Героїв Небесної сотні.

Покладання квітів почалося 20 лютого о 10:00 та тривало близько години, передає кореспондент Суспільного.

Учасники заходу заспівали гімн України та "Пливе кача" під супровід оркестру Харківської академії Нацгвардії.

Суспільне Харків

На заході представники різних конфесій (Православна церква України, Українська греко-католицька церква, Римсько-католицька церква в Україні та Вірменська апостольська церква) провели спільний молебень.

Суспільне Харків

Серед учасників покладання квітів — голова облради Тетяна Єгорова-Луценко та заступники голови облдержадміністрації Роман Семенуха і Олександр Скакун. Голови облдержадміністрації Олега Синєгубова та міського голови Харкова Ігоря Терехова на заході не було.

Суспільне Харків

Батько одного з харківських Героїв Небесної сотні Євгена Котляра, Микола, який також прийшов на захід вважає, що "міська влада була осторонь" цих подій: "Наче цього не існувало для неї. Хотілося б трошки більше уваги, пам'ятник, само собою".

Він розповів, що сина згадує щодня протягом восьми років.

Суспільне Харків Микола Котляр

"У кожній кімнаті — його портрети. Згадую, яким він був у свої 33 роки. Він починав з харківського Євромайдану. Коли студенти у Києві зібралися, він теж хотів їхати туди. Я йому казав: "Ти ж уже дорослий дядько, куди ж тобі до хлопчиків, сиди вдома". І він не поїхав спочатку. Але коли побили студентів — вже поїхав. Кілька разів повертався до Харкова, але так він жив у Києві, виходив щоночі на чергування", — згадує Микола.

Суспільне Харків

Востаннє Євген був удома у січні, говорить його батько: "У січні він приїхав востаннє, відпочити трохи. Але коли 18-го [лютого] побачив розгон мирної ходи, то він взяв квитки на експрес і вже ввечері був там. Я його не відмовляв, просив тільки бути обережним".

Суспільне Харків

"Герої Небесної сотні увійшли в історію країни як, скажімо, Герої Крут. Як би тепер життя не повернулося, хто б не прийшов до влади, цього вже не виписати. Вони назавжди в історії України. Це дійсно Герої нового часу, новітньої України", — сказав Микола Котляр.

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