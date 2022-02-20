У центрі Харкова поклали квіти в пам'ять Героїв Небесної сотні

Біля пам'ятника Тарасу Шевченку, де збирався харківський Євромайдан, близько 100 харків'ян поклали квіти в пам'ять Героїв Небесної сотні.
Покладання квітів почалося 20 лютого о 10:00 та тривало близько години, передає кореспондент Суспільного.
Учасники заходу заспівали гімн України та "Пливе кача" під супровід оркестру Харківської академії Нацгвардії.
На заході представники різних конфесій (Православна церква України, Українська греко-католицька церква, Римсько-католицька церква в Україні та Вірменська апостольська церква) провели спільний молебень.
Серед учасників покладання квітів — голова облради Тетяна Єгорова-Луценко та заступники голови облдержадміністрації Роман Семенуха і Олександр Скакун. Голови облдержадміністрації Олега Синєгубова та міського голови Харкова Ігоря Терехова на заході не було.
Батько одного з харківських Героїв Небесної сотні Євгена Котляра, Микола, який також прийшов на захід вважає, що "міська влада була осторонь" цих подій: "Наче цього не існувало для неї. Хотілося б трошки більше уваги, пам'ятник, само собою".
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Він розповів, що сина згадує щодня протягом восьми років.
"У кожній кімнаті — його портрети. Згадую, яким він був у свої 33 роки. Він починав з харківського Євромайдану. Коли студенти у Києві зібралися, він теж хотів їхати туди. Я йому казав: "Ти ж уже дорослий дядько, куди ж тобі до хлопчиків, сиди вдома". І він не поїхав спочатку. Але коли побили студентів — вже поїхав. Кілька разів повертався до Харкова, але так він жив у Києві, виходив щоночі на чергування", — згадує Микола.
Востаннє Євген був удома у січні, говорить його батько: "У січні він приїхав востаннє, відпочити трохи. Але коли 18-го [лютого] побачив розгон мирної ходи, то він взяв квитки на експрес і вже ввечері був там. Я його не відмовляв, просив тільки бути обережним".
"Герої Небесної сотні увійшли в історію країни як, скажімо, Герої Крут. Як би тепер життя не повернулося, хто б не прийшов до влади, цього вже не виписати. Вони назавжди в історії України. Це дійсно Герої нового часу, новітньої України", — сказав Микола Котляр.
Що відомо
- Під час розстрілів на Майдані загинули троє жителів Харкова — Владислав Зубенко, Євген Котляр та Юрій Паращук.