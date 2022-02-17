Харків'янин Леонід Онищенко вісім років зберігає телефони тих, з ким стояв поруч на Майдані. Серед контактів — прізвище Владислава Зубенка. 22-річний учасник харківського Євромайдану загинув у Києві після поранення на вулиці Інститутській. До днів пам'яті Героїв Небесної сотні Суспільне згадує його історію.

Вулиця, залита кров'ю

Владислав працював контролером на залізниці, до Києва вирушив 19 лютого, після перших розстрілів на Інститутській, разом із Леонідом.

Суспільне Харків Леонід Оніщенко береже пам'ять про загиблих на Майдані харків'ян

"У день перед тим, як ми виїхали, у нього якраз було добове чергування. І він ніякий вже прийшов, втомлений. Коли сіли, бачимо, хлопець просто хитається, його валить. Ми позаду його посадили, втрьох сіли, і він спав на плечі, а зранку ми пішли в бій", — згадує Леонід.

Кадр з фільму "Герої не вмирають" Дмитра Коновалова

"Того дня вони бігли наввипередки. Я не міг їх стримати. І якийсь такий галас: "Всі на Інститутську!" Ну і ми розгорнулись. Хлопці першими побігли. І стали героями, так. Усі в книжках читали, що кров рікою лилася вулицями. Так от Інститутська була від бровки до бровки вкрита кров’ю", — каже учасник подій на Майдані.

Кадр з фільму "Герої не вмирають" Дмитра Коновалова

Снайпер поцілив Владиславу у живіт у перший день на Майдані, він закривав собою ноші із пораненим, якого несли сходами до готелю "Україна". Самого хлопця укривали дерев'яні лицарські обладунки, які він віз собою з Харкова — займався історичним боєм.

Поховали з обладунками

"Це шолом 13 сторіччя, Русь. Саме такого плану обладунки були у Влада", — показує Ільяс Вишутін, тренер клубу у Харкові, де п'ять років тренувався Владислав.

"Це було дуже несподівано, навіть для його родичів, наскільки я знаю, зненацька він поїхав, нікому не сказав. Вже пізніше, нам подзвонили хлопці з Києва, з іншого клубу і сказали, що він у лікарні", — каже тренер.

Владислав Зубенко п'ять років займався історичним боєм

Зубенко помер у лікарні за тиждень, 28 лютого. Його поховали на 2-му кладовищі у Харкові. До труни поклали й обладунки.

"З його мечем, наскільки я пам’ятаю, ми поклали все до труни і поховали його. Це як традиція лицарська — ховати з обладунками", — каже Ільяс.

Посмертно Владиславу присвоїли звання "Герой України", на його честь назвали вулицю у Харкові та поїзд на захід України. Щороку у клубі історичного бою проводять турнір пам'яті Героїв Небесної Сотні. Цьогоріч його запланували на літо.

"Для нас це знаєте, як обов’язок, як честь. Тому що він лицар, а ми як лицарське братство повинні допомагати й вшановувати його пам’ять", — говорить Ільяс Вишутін.

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