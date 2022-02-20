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COVID-19 на Харківщині: за добу підтвердили майже 1400 випадків
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COVID-19 на Харківщині: за добу підтвердили майже 1400 випадків

Інфографіка
Ганна Цьомик
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COVID-19 на Харківщині: за добу підтвердили майже 1400 випадків Суспільне Харків

За добу коронавірус підтвердили у 1398 жителів Харківської області. До статистики внесли інформацію про 14 смертей внаслідок COVID-19, 1086 людей одужали.

Про це 20 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За даними міністерства, з початку пандемії у Харківській області загалом підтвердили 302 611 випадків. З них: 254 909 хворих одужали, 6816 хворих померли.

Серед хворих за добу:

  • 809 — житель Харківського району (710 — міста Харкова);
  • по 137 — Ізюмського та Лозівського;
  • 116 — Чугуївського;
  • 78 — Куп'янського;
  • 73 — Богодухівського;
  • 48 — Красноградського.

Згідно з даними МОЗ про ознаки для визначення регіону зі значним поширенням COVID-19, Харківська область перебуває у "жовтій" зоні епіднебезпеки.

За добу в Україні підтвердили 17 448 нових випадків захворювання на коронавірус.

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