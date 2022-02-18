"Омікрон" витісняє інші штами коронавірусу на Харківщині — епідеміологи

У всіх 20 зразках, відібраних у хворих на коронавірус у Харківській області у січні, підтвердили штам "Омікрон".

Він витісняє всі інші штами коронавірусу SARS-CоV-2, прокоментувала Суспільному головна санітарна лікарка Харківщини Любов Махота.

"Старі штами коронавірусу не можуть вже адаптуватися, вони потихеньку вимирають. Проте можуть з'явитися нові штами", — сказала Махота.

Дослідження зразків з Харківщини проводили в Інституті молекулярної біології та генетики і вірусологічній референс-лабораторії "Центру громадського здоров'я".

17 та 18 січня досліджували проби чотирьох жителів Харкова та шести — Ізюма. 9 та 10 лютого — зразки чотирьох жителів Ізюмського району та шести — Богодухівського. У всіх зразках був виявлений "Омікрон".

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