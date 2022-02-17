Темпи захворюваності на коронавірус у Харківській області, за оцінкою облдержадміністрації, стабілізувалися.

Про це на брифінгу 17 лютого повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації Максим Хаустов.

"Можна сказати, що стан захворюваності зараз вийшов на таке умовне плато, але хочу ще зазначити, що це плато ми можемо контролювати лише за наявності гарних темпів вакцинації та дотримання соціальної дистанції та носіння масок", — сказав Хаустов.

За його словами, пацієнтів з коронавірусом на Харківщині приймають 22 медзаклади, де загалом відведено 4655 ліжок. На 17 лютого зайняті 2067 (44%). У реанімаціях з 309 ліжок зайняті 144 (47%), на апаратах штучної вентиляції легень — 92 хворих.

За словами Хаустова, 51% населення регіону повністю імунізовано від COVID-19.

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