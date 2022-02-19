Евакуація жителів прифронтових районів поки не потрібна — Верещук

Повномасштабний наступ російських військ не підтверджується, евакуація жителів прифронтових районів поки не потрібна. Про це розповіла міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Сьогодні вона приїхала до Станиці Луганської. Оглянула наслідки дводенних обстрілів та оцінили оперативно-тактичну ситуацію в регіоні.

"Ми чуємо обстріли, але це не означає, що готується або готове повномасштабне вторгнення. Я цього не підтверджую, як не підтверджує наша розвідка. А ось що наша розвідка підтверджує це те, що РФ хоче спровокувати подавши інформацію що наші диверсійні групи заміновують об’єкти критичної інфраструктури, це не відповідає дійсності", — розповіла Верещук.

Під час наради, щодо оперативно-тактичної ситуації, де були присутні представники ДСНС, поліції та прикордонники, голова Станично-Луганської ВЦА Альберт Зінченко каже, як діяти у разі посилення обстрілів, знають.

"Є як обласна програма не тільки по евакуації, а по кожному напрямку надзвичайної ситуації так і місцеві програми які розроблені, затверджені та проведені навчання", — розповів Зінченко.

За словами Верещук, евакуація населення в ОРДЛО, яку окупаційна влада самопроголошених республік розпочала напередодні, це провокація.

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай розповів, що нині не на часі й евакуація населення з прифронтових селищ підконтрольної Україні території, як то Станиця Луганська та Щастя.

За словами голова Луганської ОДА Сергія Гайдая, в області є евакуаційна комісія.

"В нас є чіткі місця в області де ми можемо розмістити людей. І є ще план евакуаційний з грифом таємно куди саме ми будемо вивозити людей і там так само чітко прописаний алгоритм. Якщо ці обстріли будуть більше не по позиціях ЗСУ, а по цивільному населенню – одразу ми приймемо рішення про евакуації", - додав Гайдай.

КПВВ Станиця Луганська працює у штатному режимі.

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Що відомо

17 лютого ввечері окупації війська знову обстріляли Станицю Луганську та влучили у житловий будинок.

17 лютого російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали двоє мирних жителів.

Дитсадок у Станиці Луганській, школа у Врубівці, артснаряд посеред Мар’їнки. Від ранку 17 лютого на Донбасі обстрілюють населені пункти. Загалом зафіксували 47 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ, заявили у пресцентрі ООС. Водночас місія ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення за менш ніж добу.

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