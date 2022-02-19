UA: ДНІПРО на всіх своїх платформах проводить тематичний марафон безпеки "Хто попереджений - той захищений". У рамках марафону в прямому етері програми "Сьогодні.Головне" на Суспільному Дніпро учасник бойових дій та оборонець Донецького аеропорту Кирило Недря надав рекомендації, як діяти у разі надзвичайної ситуації або війни, не піддаватися паніці та зменшити тривожність.

Чоловік також є завідувачем кафедри гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Свічки, павербанки, ліхтарики

Кирило Недря каже: при воєнній загрозі ворог в першу чергу вразить енергетичні вузли, тоді зникне вода, газ, світло та зв’язок.

"На випадок надзвичайної ситуації варто тримати вдома запаси: свічки, павербанки, ліхтарики, елементи живлення, туристичну газову горілку. Води - щоб вистачило на добу. Це зможе врятувати життя. Альтернатива зв’язку - короткохвильові радіостанції з FM сканером", - радить чоловік.

Він додає: важливо у випадку надзвичайної ситуації - загальне комунікування і управління процесами . Треба щоб працювала система захисту цивільної безпеки і була чітка схема дій.

"Сирена вмикається у разі загроз, якщо ви її почуєте, то не треба не панікувати, необхідно стати роздивитися, що відбувається довкола, отримати інформацію", - зазначив Кирило Недря.

Стрес – це невідомість, де є простір для маніпуляцій

Учасник бойових дій говорить: у разі обстрілу не треба ховатися під будівлю, вас можуть травмувати вибиті шибки, або завалить певний елемент споруди. Підвали для схованки не підходять, бо це не укріплена конструкція, як бомбосховища.

Найбезпечніше під час обстрілу перебувати на відкритій місцевості, це може бути, наприклад, стадіон. Треба лягти при цьому на землю і сховатися в заглиблення або рівчак, якщо є.

"Щоб уникнути стресу – складіть план дій на випадок можливого розвитку ситуацій. Бо стрес – це невідомість, де є простір для маніпуляцій. Людину лякає саме очікування. А якщо підготуватися, то спектр невідомості звужуватиметься. Для цього є багато джерел, зокрема, ютуб, підручники із цивільної оборони", - розповідає оборонець Донецького аеропорту

Інформаційна гігієна

За словами Кирила Недрі, зараз важлива інформаційна гігієна, адже паніка і панічні настрої базуються не на браці інформації, а на її надлишку. Тож читайте те, що вам подобається, чому довіряєте.

"Пояснити дітям про можливі надзвичайні ситуації можна в ігровій формі. Ті, що старші зрозуміють ваші пояснення. З молодшими – пограйтеся в лікарів, так, ви надасте їм навички, що робити. Розкажіть, що не можна бігати біля вікон, бо їх видно, так само не варто перебувати біля вікон під час обстрілів", - радить чоловік.

Аби добре орієнтуватись у місцевості Кирило Недря рекомендує дослідити інфраструктуру свого району, житломасиву та двору.

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