UA: ДНІПРО на всіх своїх платформах проводить тематичний марафон безпеки "Хто попереджений - той захищений". У рамках марафону в етері Українського радіо Дніпра інструктор комунального підприємства "Госпітальєри" Всеволод Дорофеєв розповів, як убезпечити себе у випадку збройного конфлікту, де мешкає цивільне населення.

Необґрунтовані переміщення можуть стати останніми діями, які ви зробите

Всеволод Дорофеєв каже: якщо ви залишились вдома, або не встигли потрапити під час загальної евакуації на транспорт і почались активні бойові дії, ні в якому разі не треба робити необґрунтованих переміщень.

"Будь які дії з переміщення, тим паче необґрунтовані, можуть стати останніми діями, які ви зробите", - зазначає інструктор.

Він додає: якщо ви опинилися на вулиці чи в недуже захищеному місці під час обстрілу, бажано знайти міцне укриття: стічна канава, воронка, бордюра. Стосовно будинків, які знаходяться у приватному секторі, як каже Всеволод Дорофеєв, не кожна будівля може вистояти під артилерійським обстрілом. Різні будинки, мають різну будову.

"Досвід бойових дій в Авдіївці, після танкового обстрілу по цивільним будинкам показав, що з тої сторони будівлі, де був обстріл, все повністю зруйновано", - поділився чоловік.

Рекомендації для жителів багатоквартирних будинків від "госпітальєра"

Подалі відійдіть від вікон, вони можуть бути зруйновані ударною хвилею

Перемістіться до центру будинку, до вхідних дверей

Людям, які живуть на останніх поверхах, не рекомендують там залишатися. Бажано перейти до сусідів.

Підвали багатоповерхових будинків підходять для сховища.

"Ми маємо проблему. Усі підвальні приміщення багатоповерхових будинків давно не використовувалися та зараз знаходяться у засміченому і непридатному стані для експлуатації. В них можна ховатися, але тимчасово", - наголошує Всеволод Дорофеєв

Особливості домедичної допомоги в польових умовах

Госпітальєр каже: під час розгортання більш масштабних бойових дій, найпоширеніші травми – це осколкові, рідше кульові.

«Пам’ятайте правило 1+1. Якщо ви побачили людину, що знаходиться у небезпеці, або поранена, пам’ятайте про те, що ви можете опинитись на тому самому місці. Перш за все, проаналізуйте все, що відбувається навколо вас. Ви можете допомогти цій людині, але продумуючи, чи може відбутися ще один обстріл», - сказав інструктор

Також чоловік додає: якщо доведеться надавати домедичну допомогу при масивній кровотечі, зволікати не варто.

Накладіть жгут, будь-якого типу, вище місця поранення. Якщо ви не маєте джгута, то використайте альтернативний нееластичний матеріал.

В жодному разі не накладайте джгут на суглоби.

Накладіть джгут максимально сильно, до візуальної зупинки крові з джерела та відсутності пульсу нижче місця накладання.

Варто пам'ятати про важливість відмічення часу накладання джгута та постійний контроль кровотечі. Коли прибуде медична допомога, їм важливо знати, як давно був накладений елемент.

Гроші у готівці та прикраси

За його словами, якщо будуть якісь дії, які спонукатимуть містян до залишення місця мешкання, треба пам’ятати необхідний перелік засобів, які допоможуть під час евакуації населення.

Документи, що підтверджуюсь вашу особу та документи на приватну власність

Гаджети та девайси, якими можна зарядити пристрій.

Теплий та комфортний одяг. Дощовики.

Стальні засоби: спальники та каримати

Сублімована їжа, яка зможе довгий час перебувати під різними температурами.

Гроші у готівці та прикраси з дороговартісних матеріалів.

Гігієнічні засоби та медичні препарати: знеболюючі, антипіретики, ліки для шлунково-кишкового тракту та препарати, які приймаються циклічно.

Топографічна мапа України

Також в разі надзвичайної ситуації в пригоді стане ніж, сухе пальне та фільтр для води.

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