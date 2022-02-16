Липово-Долинський "Альянс" продовжує готуватися до весняної частини сезону. Наразі команда готується до другого навчально-тренувального збору. Він відбудеться у Туреччині.

Перший збір "Альянсу" з Липової Долини відбувався у Сумах та Байраці. Футболісти тренувались у залі, на вулиці та зіграли три контрольних матчі проти команд першої та другої ліг чемпіонату України. У трьох матчах – проти "Краматорська", СК "Полтава" та "Вовчанська" – святкували три перемоги із загальним рахунком 7:1.

ФК "Альянс"

Головний тренер команди Анатолій Безсмертний розповів Суспільному, що той обсяг роботи, який вони планували, все виконали. "Хлопці важку роботу добре витримали, ні до кого претензій немає. Прийшли такі футболісти, як Сніжко Сашко, Яловенко Рома, Брікнер Ваня, повернувся Шарай", – сказав тренер клубу.

ФК "Альянс" Анатолій Безсмертний

З миколаївської "Вікторії" до липоводолинського "Альянсу" приєднались Євген Зубейко, Дмитро Ульянов та Олександр Воробей.

У ніч на 18-те лютого "Альянс" під керівництвом Анатолія Безсмертного та Юрія Ярошенка вирушає на збір у Туреччину. Там команда проведе кілька товариських матчів. На весняну частину сезону, говорить Анатолій Безсмертний, задача одна – в кожному матчі радувати вболівальників.

ФК "Альянс"

На питання кореспондента Суспільного "Чи побореться команда за місце у Прем’єр-лізі на наступний сезон?" Анатолій Безсмертний відповів, що таке бажання у команди є.

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