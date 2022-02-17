Футбольний клуб "Вікторія" із Сумщини поступився "Краматорську" з Донеччини

На навчально-тренувальній базі футбольного клубу "Металіст" у Харкові 17 лютого відбувся товариський матч між "Вікторією" з Миколаївки (10 командою групи "Б" другої ліги за підсумками осінньої частини чемпіонату України з футболу) та футбольним клубом "Краматорськ" (12 командою першої ліги).

Гра завершилась мінімальною – 1:0 – перемогою футболістів "Краматорська". Про гру та плани миколаївців нам телефоном повідомив виконуючий обов’язки головного тренера "Вікторії" Володимир Романенко: "Більше було позиційної роботи – гра у центрі поля. Видно, що команди не увійшли у гру, футбол "зимовий". Якоїсь гарної, комбінаційної гри ми не побачили сьогодні". Чоловік також розповів, що 23 лютого вони стартують на турнірі в Полтаві, де перший тур грають з "Тростянцем".

Наразі, за словами Володимира Романенка, у "Вікторії" лише семеро футболістів на контракті та багато футболістів знаходяться на перегляді.

Обидві команди – "Вікторія" та "Тростянець" — представляють Сумщину у другій лізі чемпіонату України з футболу. У групі "Б" у матчі дев’ятого туру "Тростянець" мінімально – 0:1 – поступився "Вікторії".

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