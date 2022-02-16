Футбольні клуби "Тростянець" та "Вовчанськ" зіграли внічию

У Харкові на стадіоні "Нова Баварія" 16 лютого відбувся товариський матч між дев’ятою та сьомою командами групи "Б" другої ліги чемпіонату України з футболу – футбольними клубами "Вовчанськ" з Харківщини та "Тростянець" з Сумщини.

Команда з Харківщини відкрила рахунок, але футболісти з Сумщини його зрівняли. Голом у складі футбольного клубу "Тростянець" відзначився Владислав Тишинінов. У підсумку перший матч у міжсезонні для футбольного клубу "Тростянець" завершився внічию – 1:1.

Суспільне Суми

Про подальші плани тростянчан розповів головний тренер клубу Сергій Коритник: "Наступний спаринг буде 19 числа у місті Полтава з СК "Полтава". А вже з 23 лютого ми беремо участь в турнірі, який буде проходити у Полтаві, там будуть змагатися між собою шість професіональних команд".

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