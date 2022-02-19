Портрети та пейзажі. У Миколаєві відкрили виставку місцевого художника

У виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтва 19 лютого відкрили дебютну персональну виставку миколаївського художника Віктора Захарченка "Присутність. Людина як сенс".

На виставці представлені 59 робіт у жанрах портрету та пейзажу, виконаних з 2016 до 2022 року.

Фото: Ніни Булах/Суспільне Миколаїв Портрети, представлені на виставці

Більшість людей, портрети яких представлені на виставці, - це друзі та знайомі художника Віктора Захарченка, звідси й назва виставки.

"Виставка називається "Присутність", бо присутність людини важлива", — каже художник.

Фото: Ніни Булах/Суспільне Миколаїв Роботи Віктора Захарченка

Серед робіт портрет миколаївського фотографа Павла Деменського.

"Найбільш романтичне бачення мене, я скромніша людина. Тут якийсь польський пан, поет, мабуть, художник, якийсь вояка крутий. Я скромніша людина", — говорить Павло Деменський.

Фото: Ніни Булах/Суспільне Миколаїв Портрет миколаївського фотографа Павла Деменського

Портрет, написаний у співавторстві з Іриною Чайкою, виконаний у техніці олійного живопису на полотні.

За словами мисткині Ірини Чайки, коли два або більше художників пишуть один портрет — це певна родзинка.

"Я кажу: "Вітя, що тут ще можна зробити"? Він: "Ну, давай так, так". Я говорю: "Продовжуй, продовжуй". Потім, так: "Зупинися, відійди, ось цей шматочок потрібно залишити". Тобто, це така гра з одного боку, а з іншого — творчість", — розповідає Ірина Чайка.

Фото: Ніни Булах/Суспільне Миколаїв Роботи художника

"У нас є досвід писання робіт у вісьмох. Це не так страшно, як здається, це симбіоз, коли один доповнює іншого, це цікаво. Ніколи не знаєш, що вийде. Це, по суті, робота не для результату, а для самого процесу", — говорить Віктор Захарченко.

Особливою роботою Віктор називає ту, над якою працює зараз: портрет, виконаний у жанрі "ню".

Фото: Ніни Булах/Суспільне Миколаїв Відвідувачі виставки

Виставка триватиме до 27 лютого. Вхід вільний

Що відомо

Віктор Захарченко народився 1983 року в Миколаєві. Закінчив Миколаївську художню школу та Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова за спеціальністю "Дизайн інтер'єру". Є співзасновником миколаївського товариства незалежних художників "Дрінк Енд Дроу Ніко" та членом молодіжного відділення Миколаївської обласної організації Національної спілки художників України.

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