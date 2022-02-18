У Миколаївській центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького 18 лютого краєзнавець Валерій Коба презентував книгу про історію Вітовсько-Богоявленського краю міста Миколаєва "Борщ з Бичками".

За словами автора книги Валерія Коби, книга має 812 сторінок. Це своєрідна енциклопедія міста, ілюстрований довідник, у якому вміщені фрагменти карт, фото документів, давні світлини тощо. Над нею працювали майже 100 людей.

"Її робив таким чином, щоб вона була не наукова, не хотів наукової роботи, я не мав на меті захищати якісь дисертації й так далі. 200 сторінок книги — це фактично наукова історія, яка за хронологічним порядком розбита із посиланням на джерела, яких понад 400, а все інше — це фактично народна історія", — розповідає Валерій Коба.

Фото: Ніна Булах/Суспільне Миколаїв На фото Валерій Коба та директорка бібліотеки Інга Хоржевська

За словами Валерія Коби, основний меседж книги: історія рідного краю має об’єднувати, а не роз’єднувати.

Щодо назви книги "Борщ з Бичками" автор говорить так: "У Богоявленському колишньому, який зараз Корабельний район міста Миколаєва — це зазвичай одна із коронних страв. Ця страва, за яку ми сперечаємось лише з матвійчанами (Матвіївка — мікрорайон у Миколаєві). Якби я написав просто "Історія Корабельного району міста Миколаєва", то це було б прісно".

Книгу друкували у видавництві Ірини Гудим. Видавчиня з Валерієм Кобою знайома понад десять років.

За словами Ірини Гудим, з автором книги працювали злагоджено: разом вигадували образи, назву тощо.

"Ми вигадували разом образ, ми побачили, яка вона має бути. Ми плануємо перевидання, швидше за все, буде на іншому папері. Це буде папір кремового кольору, читається краще, ми закруглили книзі корінець, щоб вона легше розгорталася, 812 сторінок — це величезний обсяг", — розповідає Ірина Гудим.

Фото: Ніна Булах/Суспільне Миколаїв Сторінки книг

На презентацію книги "Борщ з бичками" прийшла миколаївська письменниця Віра Марущак. Говорить, що зацікавила назва книги.

"Ця назва приваблює читача. Якщо ми її розгорнемо, то побачимо, що це історія Вітовщини. Існує така думка, що наш Миколаїв закладено не 230 років тому, а набагато раніше, коли ще тут князювали литовці. І я думаю, що саме на це звернув увагу автор і написав таку історію", — розповідає Віра Марущак.

Книга "Борщ з бичками" вийшла накладом в 100 примірників. Видавалась за власні гроші автора. Працював над матеріалом впродовж десяти років. Це не перша книга Валерія Коби. У листопаді 2014 року відбулася презентація його твору "Богоявленському роду нема переводу".

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