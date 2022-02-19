Волонтерка та мандрівниця Аліна Косовська цієї зими вирішила сама пройти 398 кілометрів Закарпатським туристичним шляхом, який до Аліни ніхто не зміг пройти взимку сам-один. Після закінчення п'ятитижневого походу, що розпочався 8 січня, Аліна розповіла подробиці своєї мандрівки у ефірі Українського радіо Львів.

Аліно, розкажіть, що спонукало вас вийти на цей маршрут одній і взимку?

Я люблю ставити собі виклики у горах, складні задачі, де потрібно перемагати себе. Минулого літа побачила інформацію, що цей маршрут не був пройдений взимку, хоча були спроби подолати його на лижах і пішки. Мені стало цікаво, що це за такий маршрут, чим він може бути складний і захотілося спробувати його пройти, я почала готуватися. Чому одна? Тому що не було людей з відповідним рівнем підготовки, які хотіли б його пройти, а ті, що висловлювали таке бажання, то вже я не була впевнена в їхньому рівні підготовки та мотивації. Тому пішла сама.

Як ваші близькі та знайомі відреагували на ідею пройти взимку Закарпатський туристичний шлях?

Більшість моїх знайомих знають, що я завжди ходжу в гори на якісь складні задачі. Я раніше ходила в сольні зимові походи. Але не такі тривалі, тому всі поставилися з розумінням.

Як ви готувалися до цієї мандрівки?

Для розвідки влітку я пройшла весь цей маршрут частинами. Загалом відходити від маршруту не можна, але взимку є певні нюанси. Коли, наприклад, стежка маркована по маршруту, обходить вершину траверсом і це лавинонебезпечний схил, тому потрібно йти через вершину.

А яких заходів безпеки ви вжили під час підготовки та в самому поході, адже одиночний зимовий похід у гори це найскладніший вид гірських мандрівок?

Паралельно були два способи відстеження. У мене був помічник, з яким ми розробили систему контролю на певних відрізках. З контрольних точок я мала у певний час вийти на зв’язок по мобільному. А помічник мав чітку інструкцію – якщо я не виходжу в цей час на зв’язок, то він повідомляє рятувальникам, коли я у попередній раз виходила на зв’язок і на яких координатах, скільки часу відтоді минуло і яким маршрутом я рухалася. Паралельно від Боржави і до фінішу я мала маячок від франківських рятувальників. Це експериментальна система – вони намагаються розробити трекери, що передають координати в режимі реального часу на базу рятувальників до Івано-Франківська і ті мають змогу відстежувати рух мандрівника. Але наразі ще не встановили по всіх Карпатах ретранслятори і повного покриття немає, тому на моєму маршруті тестували, як це працює і на більшості високогірних ділянок бачили, де я перебуваю. Але в під час подорожі ніяких аварійних випадків не було, все ішло за планом і допомога рятувальників не знадобилася.

Де ви стартували і де був фініш? Скільки часу ваша мандрівка тривала?

Старт маршруту був 8 січня у селі Великий Березний на Закарпатті, це біля польського кордону і він завершується біля румунського кордону в селі Ділове. Це фактично із заходу на схід, а потім з півночі на південь через більшість основних гірських масивів в Українських Карпатах.

Чи були взимку якісь несподіванки, яких ви не сподівалися під час підготовки влітку?

Несподіванок не було, я розуміла, як все працює, пройшла маршрут влітку, потім ще раз сіла за мапи, взяла свої нотатки і вже в голові проходила зимовий маршрут, якщо так можна сказати. Я продумувала, де буде багато снігу, де будуть карнизи або лавинні схили, де буде довга високогірна ділянка, на якій нема як зробити ночівлю. Всі ці моменти я собі продумала та розпланувала. Я мала блокнотик з підказками, куди записала якісь технічні моменти, що потім могли бути корисними, відтак ніяких великих несподіванок не було.

Як ви поповнювали припаси по дорозі, адже мандрівка тривала 5 тижнів і взяти всього із собою просто не було фізичної можливості?

Маршрут проходить через населені пункти в середньому раз на 3-5 днів. Найдовша автономна ділянка – 8 ходових днів. Тому я купувала припаси у сільських магазинах, а в деяких є пошта, то я туди готувала посилки наперед із такими припасами, які просто так в селі не купиш. Мені їх відправляв туди помічник, про якого я згадувала раніше.

Як доводилося ночувати? Траплялися колиби чи переважно у наметі?

Траплялися колиби, є більш цивілізовані місця для ночівлі, як от на полонині Красній є мініготель «У Йосипа». То хатина в горах, вона має власника, має опалення, електрику і там можна комфортніше переночувати. На підйомі на Петрос від Квасів є біостаціонар Львівського університету, там також охоронець може пустити в теплу кімнату. Було трохи колиб, притулків, також в селах ночувала, які траплялися по маршруту, але більшість ночей все таки вийшло у наметі.

Facebook / Аліна Косовська Аліна облаштувала місце для ночівлі у наметі у Свидівці (Закарпаття)

Розкажіть, як виглядає облаштування ночівлі в наметі?

Нічого складного в цьому нема: приходиш на місце ночівлі, дістаєш лопату, викопуєш поличку під намет, бо там снігу по кілька метрів. Передовсім треба переодягнутися в теплий сухий одяг, приготувати їжу, залізти в теплий спальник і доволі воно комфортне.

Facebook / Аліна Косовська Колиба на горі Петрос

Це щось таке як маленьке іглу виходить?

Ну, іглу це споруда зі снігу і льоду, і вона була би комфортнішою в таких умовах, але для того, щоби його збудувати, треба багато спорядження і часу, тому це був просто намет.

А от десь в дорозі, коли ви вчергове викопували сніг, ставили намет та готували їжу, не спадало на думку все покинути та зійти в долину?

Ні, така думка не спадала.

А як ви себе мотивували, адже це 5 тижнів одиночної подорожі з мінімумом спілкування та комфорту?

У мене, насправді, жодного разу не виникало бажання здатися. Бували думки про те, що якогось дня треба менше пройти і більше відпочити або відігрітися на день в якомусь селі. Але такого бажання, щоби зійти з маршруту і поїхати додому не виникало. Я розуміла, на що підписалася, довго до цього готувалася і насправді була готова йти до кінця.

Яким був найдовший одноденний перехід і де було найскладніше йти?

Найскладнішими фізично було засніжені ділянки, звісно, в зоні лісу. Коли ти робиш підхід до високогірної ділянки на снігоступах і все одно провалюєшся по коліна. Це дуже важко та повільно, іноді вдавалося пройти за день по 7-8 кілометрів, тобто менше кілометра за годину. Високогірні ділянки легші за рахунок вітру постійного, той сніг здуває з хребта і утворюються льодові надуви, вони тверді, в них не провалюєшся і йдеш відносно легко. Найбільшу відстань за день я проходила на Чорногірському хребті – 22 км за день і 19 км – на Боржавському.

Якою була реакція місцевих жителів, які вам зустрічалися по дорозі та дізнавалися, що ви самі взимку ідете 400 км по горах?

Бувало по-різному. Хтось дивувався, хтось розпитував. Стандартне запитання – чи мені не страшно і як я можу бути сама в лісі, якщо там є вовки.

А вовків ви таки бачили?

Не бачила, тільки сліди. Вовк до людини в нормальному самопочутті не підійде, хіба як людина виснажена та вмирає, чи хоча би не рухається. А так вовки мають інстинкт самозбереження, який їм каже, що людина це більший хижак, невідомо, що у неї в голові, тому вовки тримаються в стороні.

По дорозі ви ще залишали в колибах та притулках медичних аптечки. Чому вирішили нести ці аптечки?

Спочатку я планувала занести аптечки в 16 притулків, але вдалося занести в 12, бо до деяких були небезпечні спуски і я вирішила до них не йти, а залишатися на ночівлю на хребті.

Така ідея виникла раніше. Ми займаємося гірським волонтерством, намагаємося працювати над розвитком безпечного туризму, щоби люди в горах якомога менше потрапляли в неприємні ситуації і аптечки – це один з таких пунктів, щоби мандрівники мали чим собі надати допомогу, особливо взимку, коли це критично важливо. Тож я подумала, як вже іду такий довгий маршрут, то хоча би якусь добру справу мала би по дорозі зробити.

Facebook / Аліна Косовська Такі аптечки залишала Аліна

Якою була перша думка, коли ви зрозуміли, що фініш уже близько? Що ви відчували?

На початках думала, що коли проходитиму крайню вершину – це Піп Іван Мармароський – і спускатимуся майже 20 км до Ділового, то буде якась особлива атмосфера. Але насправді, я йшла з думкою, що втомилася, натерла ноги, хочу спуститися вниз, зняти черевики, піти в душ і все. А з відчуттями розберуся пізніше.

А зараз, трохи на віддалі від мандрівки, можете сказати, чи вартувало все це того, щоби п’ять тижнів провести самій, в снігах, посеред дикої природи, наодинці зі стихією?

Так, однозначно вартувало. Дуже багато було позитивних емоцій і корисного досвіду стосовно спорядження, технічних моментів у проходженні певних ділянок. І ще було багато знайомств на маршруті з чудовими людьми, які підтримували та допомагали. Було багато чудових краєвидів, які надихали. Бо просто бачити якусь красу з підйомника в горах – це одне, а побачити красу, до якої ти йшла ногами багато днів з важким наплічником – це зовсім інше відчуття і воно все того варте.

Можливо, ви вже складаєте плани на якісь довші та складніші мандрівки?

У квітні цього року планую піднятися на Арарат, бо мені цікавий висотний альпінізм. Я ще не була у горах, вищих за Карпати і хочу себе спробувати. І якщо буде все добре, то буду тренуватися до сходжень у вищих горах.

Автор: Тарас Базюк

Аудіоверсію розмови можна послухати за цим посиланням.

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