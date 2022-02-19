19 лютого на Дніпропетровщині пройшли навчання територіальної оборони. За словами командира Олега Сивоконя, підрозділи вивчають тактичну медицину, проходять вогневу підготовку, знайомляться з радіо забезпеченням та роботою аеророзвідки.
Старший лейтенант Андрій Терновський за професією історик та викладач у Дніпропетровському національному Університеті імені О.Гончара. Чоловік каже: був учасником бойових дій у 2014-2015 роках, коли покликали до територіальної оборони, одразу погодився.
"Тут мотивація у кожного своя. Тут чоловіки, які насправді хочуть бути чоловіками, а не те, які хочуть отримувати поздоровлення на восьме березня. Я хочу бути захисником своєї батьківщини", - говорить лейтенант.
Бойовий медик 99-го батальйону Єлизавета розповідає: приїхала навчати хлопців домедичної допомоги, як собі, так і товаришу.
"Під час бою домедичну допомогу надає боєць-рятувальник, якого визначає командир. Це будь-який боєць, який знаходиться найближче до пораненого", - каже бойовий медик
Вона додає: кожен боєць повинен мати навики надати собі самостійно домедичну допомогу. Для цього у них є персональні аптечки, і яких мінімум два турнікети для зупинки кровотечі та знеболювальні.
За словами Олега Сивоконя, згідно з планом підготовки, раз на місяць проводяться заняття з резервістами та військовими, які проходять вишкіл в своїх підрозділах. Зараз проходить вишкіл в чотирьох підрозділах.
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