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Тактична медицина та вогнева підготовка. На Дніпропетровщині проводять навчання тероборони
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Тактична медицина та вогнева підготовка. На Дніпропетровщині проводять навчання тероборони

Аліна Горбань
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Тактична медицина та вогнева підготовка. На Дніпропетровщині проводять навчання тероборони Суспільне Дніпро

19 лютого на Дніпропетровщині пройшли навчання територіальної оборони. За словами командира Олега Сивоконя, підрозділи вивчають тактичну медицину, проходять вогневу підготовку, знайомляться з радіо забезпеченням та роботою аеророзвідки.

Старший лейтенант Андрій Терновський за професією історик та викладач у Дніпропетровському національному Університеті імені О.Гончара. Чоловік каже: був учасником бойових дій у 2014-2015 роках, коли покликали до територіальної оборони, одразу погодився.

"Тут мотивація у кожного своя. Тут чоловіки, які насправді хочуть бути чоловіками, а не те, які хочуть отримувати поздоровлення на восьме березня. Я хочу бути захисником своєї батьківщини", - говорить лейтенант.

Тактична медицина та вогнева підготовка. На Дніпропетровщині проводять навчання тероборониСуспільне Дніпро

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Бойовий медик 99-го батальйону Єлизавета розповідає: приїхала навчати хлопців домедичної допомоги, як собі, так і товаришу.

"Під час бою домедичну допомогу надає боєць-рятувальник, якого визначає командир. Це будь-який боєць, який знаходиться найближче до пораненого", - каже бойовий медик

Вона додає: кожен боєць повинен мати навики надати собі самостійно домедичну допомогу. Для цього у них є персональні аптечки, і яких мінімум два турнікети для зупинки кровотечі та знеболювальні.

За словами Олега Сивоконя, згідно з планом підготовки, раз на місяць проводяться заняття з резервістами та військовими, які проходять вишкіл в своїх підрозділах. Зараз проходить вишкіл в чотирьох підрозділах.

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