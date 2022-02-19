У Дніпрі в міській центральній бібліотеці відкрилась виставка графічних робіт "Трагедія українського села 1920-1930 років мовою книжкової графіки". Про це йдеться в пресрелізі міськради, який отримало Суспільне.

Захід відбувся до другої річниці створення музею. Ініціатор виставки – комунальний заклад комуна "Музей спротиву Голодомору".

"Ми хочемо показати, що в нас є наші митці, які ілюструють те, що відбувалося в часи голоду. На жаль, ми маємо мало фотографічних матеріалів того періоду, тож особливість цих робіт в тому, що кожна ілюстрація це реальний спогад. Малюнки були відпрацьовані з істориками на відповідність до реальних подій»,– розповіла директорка комунального закладу "Музей спротиву Голодомору" Лілія Богачева.

Вона додала: дані ілюстрації стануть частиною книги спогадів, над якою зараз працює музей.

Дніпровська міськрада Ілюстрації, які охоплюють період 1910-х років, зображені в кольорі.

На виставці представлено 49 робіт, їх авторка – художниця Юлія Лисенко. Жінка каже: робота над ілюстраціями тривала з червня минулого року.

"Ілюстрації, які охоплюють період 1910-х років, зображені в кольорі, адже ті часи були відносно спокійними, роботи ж, на яких голод 1920-1930 років, – чорно-білі, адже ті часи зовсім не асоціюються з кольором. Здебільшого працювала олівцем, тушшю та тонким пензлем", – поділилась художниця.

Дніпровська міськрада Ілюстрації 1920-1930 років, – чорно-білі, адже ті часи зовсім не асоціюються з кольором

Спогади про голод, які стали сюжетами до ілюстрацій, зібрала методистка відділу науково-просвітницької та методичної роботи Віра Аннусова. Науковиця каже, що почала цікавитися темою Голодомору ще в дитинстві. Приходила в села та шукала людей приблизно 80-річного віку. Деякі боялися розповідати про голод навіть своїм ближнім, втім були і ті, що розповідали про все що знали.

За все життя Віра Аннусова назбирала понад 500 спогадів.

Виставка працюватиме 2 тижні, відвідати її може кожен охочий.

Експозиція розташована в міській центральній бібліотеці на вулиці Воскресенська, 23, на першому поверсі.

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