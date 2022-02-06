Ветеран операції Об'єднаних сил сватівчанин Микола Матвієвський збирає історичні відомості про події 1918-го року на Луганщині. В окремих епізодах понад сторічної історії пан Микола бачить аналогії з історією сучасною. Як то порушення Брест-Литовського мирного договору, коли більшовики увійшли на територію сучасної Луганщини.

Микола Матвієвський – ветеран АТО/ООС. З 2017-го року служив у складі 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар", має три ротації на передову. Чотири роки тому неподалік Бахмутської траси отримав поранення. Нині демобілізувався за віком і продовжує краєзнавчу роботу, вивчаючи історію Сватівщини.

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За словами Миколи, 104 роки тому війська більшовиків рухались до Сватового по залізниці з боку нинішнього селища Соснове. Першою вулицею, куди потрапили червоноармійці була вулиця Цапкова, де мешкали заможні містяни.

"Нині це вулиця Трударів, раніше вона була Пролетарська. І ось, уявіть, що люди готували на свої столи, вже був Святий вечір, була кутя, наступного дня готувалася вже скоромна їжа, люди всілякі діставали запаси. І коли заходить перший Воронезький полк ВЧК, цих людей виганяють із хат, гонять до сараїв, до худоби, а самі сідають", – розповідає Микола Матвієвський.

Він додав, що вже наступного дня у місті почалися масові розстріли. Сталося це поблизу річки Красна, розповідає чоловік.

"Тут, 25 грудня 1918 року наших людей, ті, що були за Українську народну республіку змусили зняти верхній одяг і розстріляли. Кажуть, що їх було десь з півтора десятка. Точної цифри зараз я не можу сказати, так розповідають старожили", – продовжив краєзнавець.

Як розповів Суспільному Микола, усі ці відомості він знайшов в історичних книжках різних часів, свідченнях очевидців тих подій та їхніх нащадків. Такими діями, говорить Микола, радянська Росія порушувала умови Брест-Литовського мирного договору, який зобов'язував визнати законність Центральної Ради, припинити політичну пропаганду в Українській Народній Республіці та вивести з її території радянські війська.

"Ви бачите сполучення "Брестський мир" – "Мінські угоди". Як воно зараз сходиться. Потім заява нашого уряду тодішньої Української народної республіки – на Москву депеша відсилається і запитання йде: "А що там Російські Червоні війська роблять в Україні?". Відповідь слухайте Чичеріна: "Нас там нєт". Вам нічого не нагадує? ", – проводить аналогію пан Микола.

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Що відомо

Також Микола Матвієвський вивчає періоди Колективізації та Голодомору на Сватівщині. Результати краєзнавчої роботи планує викласти у власній книжці.

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