Сумській шкільній бібліотеці подарували книжки про Голодомор

Видання про Голодомор подарували сумській шкільній бібліотеці у Міжнародний день дарування книг. Всього такі книги мають подарувати десяти школам в рамках акції "Боротьба за свідомість". Цей проєкт започаткований Національним музеєм голодомору-геноциду.

Дмитро Фролов - другокласник, говорить, що в школі йому вже розповідали про Голодомор: "Голодомор 1932-1933 років – страшні роки не тільки для дорослих, але й для дітей".

Директор Сумської школи № 19 Богдан Сюркало ділиться родинними переказами про примусову колективізацію і, як наслідок, відбирання продовольства у селян на Білопільщині, звідки його бабуся: "Мені особисто моя бабуся розповідала про Голодомор, розповідала, що було декілька хвиль насправді, що виживали, хто як міг і про те, що чисельність сіл значно зменшилась після десятирічних цих подій".

Голова громадської організації "Українське об’єднання учасників бойових дій" Олександр Кукса говорить, що книги отримав з Національного музею голодомору-геноциду, що в Києві, з яким його організація налагодила співпрацю минулого року, коли такі книги передавали до бібліотек міста та вишів.

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