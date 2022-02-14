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Сумській шкільній бібліотеці подарували книжки про Голодомор
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Сумській шкільній бібліотеці подарували книжки про Голодомор

Ігор Стрельцов Катерина Ворона
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Сумській шкільній бібліотеці подарували книжки про Голодомор Суспільне Суми

Видання про Голодомор подарували сумській шкільній бібліотеці у Міжнародний день дарування книг. Всього такі книги мають подарувати десяти школам в рамках акції "Боротьба за свідомість". Цей проєкт започаткований Національним музеєм голодомору-геноциду.

Дмитро Фролов - другокласник, говорить, що в школі йому вже розповідали про Голодомор: "Голодомор 1932-1933 років – страшні роки не тільки для дорослих, але й для дітей".

Директор Сумської школи № 19 Богдан Сюркало ділиться родинними переказами про примусову колективізацію і, як наслідок, відбирання продовольства у селян на Білопільщині, звідки його бабуся: "Мені особисто моя бабуся розповідала про Голодомор, розповідала, що було декілька хвиль насправді, що виживали, хто як міг і про те, що чисельність сіл значно зменшилась після десятирічних цих подій".

Сумській шкільній бібліотеці подарували книжки про Голодомор

Голова громадської організації "Українське об’єднання учасників бойових дій" Олександр Кукса говорить, що книги отримав з Національного музею голодомору-геноциду, що в Києві, з яким його організація налагодила співпрацю минулого року, коли такі книги передавали до бібліотек міста та вишів.

Сумській бібліотеці подарували книжки про Голодомор

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