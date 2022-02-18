У Кропивницькому влаштували урок пам'яті до Дня Героїв Небесної Сотні

У кропивницькій альтернативній школі "КРОК" влаштували урок пам'яті до Дня Героїв Небесної Сотні. Запросили учасника Майдану Олексія Цокалова, який розповів школярам про початок подій та як намагався врятувати свого побратима.

Житель села Олексіївка Кропивницького району Олексій Цоколов разом з фермером з села Борисівка Кропивницького району Віктором Чміленком їхали через міліцейські пости на Майдан. Це було напередодні пожежі у будинку Профспілок в лютому 2014 року. Їх зупинили та не хотіли пропускати. "А Віктор тоді говорить, що ти будеш своїм дітям казати? За п'ять хвилин машину оточили чоловік шість з автоматами. Ми не могли ні вийти, нічого. Потому підійшов майор та сказав: "Їдьте". В це було важко повірити".

Віктор Чміленко – герой України. Він загинув на Майдані в Києві від кулі снайпера 20 лютого 2014 року. "Боляче повертатись в ті події, але це необхідно. Розповідати про Чміленка – мій обов'язок", – сказав Олексій Цоколов.

Ті, хто розстрілював майданівців через вісім років не покарані. Вірить, що винних у вбивствах покарають. "Я думаю, відомо, хто стріляв. Але ж половина їх в Росії. Садовника, який був командиром цього – випустили. Хоча він був арештований".

Заступниця директора Наталя Ковальчук розповіла учням, як після Євромайдану розпочалася Революція Гідності. "Ми хотіли нашим старшим дітям про те, як все починалося із перших вуст".

Слухали історії Олексія Цоколова пів сотні школярів. Одна з них – восьмикласниця Іванна Косарєва. Каже, з розповіді зрозуміла, що було важливим на Майдані.

В кінці уроку Олексій Цокалов подарував школі державний прапор.

Що відомо

День Героїв Небесної Сотні — пам'ятний день, що відзначають в Україні 20 лютого на вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Пам'ятний день встановили указом президента України 11 лютого 2015 року.

Цього дня 2014 року під час Революції Гідності на вулиці Інститутська у Києві силові підрозділи розстрілювали протестувальників. Всього за день було до ста жертв, яких назвали ”Небесною Сотнею”. О 22:17 Верховна Рада ухвалила постанову "Про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України”, низка представників влади заявили про перехід на бік народу.

Тиху акцію “Ангели пам‘яті” вшанування Героїв Небесної Сотні ініціювала співачка і ведуча Анжеліка Рудницька 2014 року.

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