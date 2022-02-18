Повідомлення про "мінування" у Кропивницькому надходили з Росії – СБУ

Служба безпеки України виявила, що у січні частина повідомлень про "мінування" будівель у Кропивницькому надходили з території Російської Федерації. Про це Суспільному розповіла речниця обласної служби безпеки Юлія Ткач.

За її словами, повідомлення надсилалися з IP-адрес, що були на території Росії. "Упродовж січня наше управління зафіксувало різке зростання кількості анонімних повідомлень про псевдомінування", – сказала речниця.

Це, зокрема, анонімні повідомлення, які надійшли:

03 січня – про мінування будівлі Національної поліції в області;

13 січня – про закладання п'яти вибухівок в торговельних центрах;

24 січня – про закладання вибухівки в школі №2;

25 січня – про закладання вибухівки у школах та торговельних центрах, найбільша кількість тротилу в школі №32;

в школі №32; ​27 січня – про мінування торговельних центрів та шкіл

За словами Юлії Ткач, це порушення Кримінального кодексу України:

за ​частиною 1 статті 259 "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності". Передбачає позбавлення волі від двох до шести років. За повторний дзвінок від чотирьох до восьми років;

за частиною 1 статті 258 "Теракт". У разі загрози вибухів та інших дій, які будуть створювати небезпеку для життя людей, передбачено позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років з конфіскацією майна.

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