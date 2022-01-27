У Кропивницькому повідомили про замінування чотирьох шкіл, розповіла Суспільному керівниця міського управління освіти Лариса Костенко.

Інформацію підтвердила речниця Національної поліції області Віталіна Бевзенко. Після перевірки, за її словами, вибухівку не знайшли.

За словами Лариси Костенко, повідомлення про замінування отримали у школі №10, НВК №34, Кущівській та Завадівській гімназіях: "Працівники шкіл діяли відповідно до алгоритму дій, які отримували від поліції".

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