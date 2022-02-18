"Резервісти тренуватимуться 130 годин на рік" — керівник тероборони Львівщини

Плани тренувань для резервістів тероборони передбачають заняття упродовж 130 годин на рік. Коли резервіст повністю пройде програму, йому в кінці року виплатять грошове забезпечення за проходження зборів — розповів в ефірі програми "Сьогодні. Головне" підполковник Валерій Курко, командир 103-ї окремої бригади територіальної оборони.
Для резервістів зі складу тероборони діятиме система єдиного стрілецького дня раз на місяць. А ось підготовка і навчання населення буде прерогативою органів місцевого самоврядуванням.
За словами Валерія Курка, до цього часу на 70% укомплектували управління бригади і батальйонів (100% — це 433 людини, — ред.). Зараз триває укомплектування батальйонів і підписання з громадянами України контрактів для служби в резерві. Наступним етапом буде формування добровольчих батальйонів, які будуть підпорядковані 103-й бригаді.
Штаб бригади розташований на вулиці Батуринській, 2 у Львові. Кожен зі штабів батальйонів дотепер базувався при центрах комплектування і соцпідтримки (колишні військкомати, — ред.), а віднедавна вони отримали окремі приміщення.
"Останнім на сесії Львівської облради було ухвалено позитивне рішення про передачу окремої будівлі для пункту дислокації Яворівського району — в Немирові. З 21 лютого вони розпочинають переїзд із Яворівського центру комплектування до місця постійної дислокації", — повідомив підполковник Курко.
За словами Валерій Курка, приміщення придатні для життєдіяльності, але ще потребують обладнання спеціальних кімнат. Ці гроші виділить Міноборони. Окремі роботи будуть виконувати за гроші з місцевого бюджету. Наприклад, це може бути обладнання системами сигналізації чи відеонагляду.
Автор: Тарас Вархоляк
Що відомо
- На Львівщині триває набір резервістів в батальйони тероборони. Вступити туди можуть чоловіки і жінки віком від 18 до 57 років. Для цього потрібно пройти медичний огляд і мати довідку про несудимість.
- Аби вступити до сил тероборони, потрібно подати документи до центру рекрутингу. Він розташований на Пекарській.
- 16 лютого обласна рада скерувала 5 мільйонів гривень для потреб територіальної оборони Львівщини. Таке рішення ухвалили під час позачергової сесії.
- У Львові є понад 7 тисяч укриттів. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради. З них придатними є 5902 підвали та 99 паркінгів.
- 17 лютого у Львові сесія міськради затвердила програму національного спротиву. Ухвалу підтримали 56 депутатів. Програма розрахована на три роки.
- Відповідно до програми, жителів навчатимуть як надавати домедичну допомогу та користуватись зброєю. Такі навчання вже проводять для працівників мерії та комунальних підприємств, а також для учнів старших класів.
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