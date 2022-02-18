"Резервісти тренуватимуться 130 годин на рік" — керівник тероборони Львівщини

Плани тренувань для резервістів тероборони передбачають заняття упродовж 130 годин на рік. Коли резервіст повністю пройде програму, йому в кінці року виплатять грошове забезпечення за проходження зборів — розповів в ефірі програми "Сьогодні. Головне" підполковник Валерій Курко, командир 103-ї окремої бригади територіальної оборони.

Для резервістів зі складу тероборони діятиме система єдиного стрілецького дня раз на місяць. А ось підготовка і навчання населення буде прерогативою органів місцевого самоврядуванням.

За словами Валерія Курка, до цього часу на 70% укомплектували управління бригади і батальйонів (100% — це 433 людини, — ред.). Зараз триває укомплектування батальйонів і підписання з громадянами України контрактів для служби в резерві. Наступним етапом буде формування добровольчих батальйонів, які будуть підпорядковані 103-й бригаді.

Штаб бригади розташований на вулиці Батуринській, 2 у Львові. Кожен зі штабів батальйонів дотепер базувався при центрах комплектування і соцпідтримки (колишні військкомати, — ред.), а віднедавна вони отримали окремі приміщення.

"Останнім на сесії Львівської облради було ухвалено позитивне рішення про передачу окремої будівлі для пункту дислокації Яворівського району — в Немирові. З 21 лютого вони розпочинають переїзд із Яворівського центру комплектування до місця постійної дислокації", — повідомив підполковник Курко.

За словами Валерій Курка, приміщення придатні для життєдіяльності, але ще потребують обладнання спеціальних кімнат. Ці гроші виділить Міноборони. Окремі роботи будуть виконувати за гроші з місцевого бюджету. Наприклад, це може бути обладнання системами сигналізації чи відеонагляду.

Автор: Тарас Вархоляк

Що відомо

На Львівщині триває набір резервістів в батальйони тероборони. Вступити туди можуть чоловіки і жінки віком від 18 до 57 років. Для цього потрібно пройти медичний огляд і мати довідку про несудимість.

Аби вступити до сил тероборони, потрібно подати документи до центру рекрутингу. Він розташований на Пекарській.

16 лютого обласна рада скерувала 5 мільйонів гривень для потреб територіальної оборони Львівщини. Таке рішення ухвалили під час позачергової сесії.

У Львові є понад 7 тисяч укриттів. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради. З них придатними є 5902 підвали та 99 паркінгів .

. 17 лютого у Львові сесія міськради затвердила програму національного спротиву. Ухвалу підтримали 56 депутатів. Програма розрахована на три роки.

у Львові сесія міськради затвердила програму національного спротиву. Ухвалу підтримали 56 депутатів. Програма розрахована на три роки. Відповідно до програми, жителів навчатимуть як надавати домедичну допомогу та користуватись зброєю. Такі навчання вже проводять для працівників мерії та комунальних підприємств, а також для учнів старших класів.

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