Львівська облрада скерувала 5 мільйонів гривень для тероборони

16 лютого обласна рада скерувала 5 мільйонів гривень для потреб територіальної оборони Львівщини. Таке рішення ухвалили під час позачергової сесії. Також на сесії прозвітували правоохоронці, надзвичайники та медики.

Гроші для тероборони

За словами голови Львівської обласної ради Ірини Гримак, 5 мільйонів гривень — перший транш.

Найперше гроші витратять на засоби зв’язку і сигналізації, розповів командир 103-ї окремої бригади територіальної оборони Валерій Курко.

"Це, наприклад, системи об’єктивного контролю і відеоспостереження в місцях, де будуть знаходитися зброя та боєприпаси", — сказав Валерій Курко.

Виділили гроші в межах програми "Безпечна Львівщина". Вона включає 10 напрямків.

"Є п'ять напрямків, які відповідають за цивільний захист і ще п'ять — за оборону, за безпеку області. Мова йде про військові формування, кібербезпеку, правоохоронців, територіальну оборону. Всі напрямки дієздатні. Перший транш на програму — 20 мільйонів гривень ми отримали місяць тому", — розповів керівник обласного департаменту з питань цивільного захисту Ігор Туз.

Приміщення для тероборони

Також 16 лютого Львівська обласна рада надала в оренду для Яворівського батальйону тероборони частину приміщень Немирівської лікарні. Рішення підтримали 67 депутатів.

Санаторій у "Немирові" розташований за 75 кілометрів від Львова. У лютому 2020 року його розглядали, як місце обсервації людей із підозрою на коронавірус. У цей час в Україні ще не було зафіксовано жодного хворого на коронавірус.

Що кажуть правоохоронці, медики та надзвичайники

У разі надзвичайної ситуації за потреби збільшать кількість рятувальників, розповів керівник надзвичайників Львівщини Юрій Кагітін. Прозвітували і медики. За словами директора обласного центру екстреної медичної допомоги Андрія Васька, в області є піврічний резерв медикаментів.

"Нацполіція переведена на посилений варіант несення служби. Це означає, що ми збільшили кількість патрулів, нарядів поліції на території області. Особовий склад та ситуаційний центр постійно здійснює моніторинг ситуації", — каже керівник Національної поліції Львівщини Олександр Шляховський.

За словами керівника штабу антитерористичного центру СБУ у Львівській області Руслана Бішка, зараз на Львівщині є "сірий" рівень терористичної загрози.

"У нас в державі є чотири лінії терористичної загрози. "Сірий" — можлива. Потенційна — "синій" рівень. "Жовтий" — ймовірна. І "червоний" — реальна. Якщо на території Донецької Луганських областей червоний рівень терористичної загрози, то на Львівщині запроваджений сірий", — каже Руслан Бішко.

Що відомо

У Львові є понад 7 тисяч укриттів. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради. З них придатними є 5902 підвали та 99 паркінгів .

. На Львівщині триває набір резервістів в батальйони тероборони. Вступити туди можуть чоловіки і жінки віком від 18 до 57 років. Для цього потрібно пройти медичний огляд і мати довідку про несудимість.

14 лютого у Львові відбулося позачергове засідання міської комісії ТЕБ і НС. На ньому розглядали питання забезпечення безперебійної життєдіяльності міста на випадок надзвичайної ситуації. Про це під час брифінгу повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

На засіданні розглянули питання забезпечення водою у разі повного відімкнення світла. За словами Садового, у разі повного відімкнення електропостачання, Львів готовий надавати мешканцям санітарний об'єм води. Також розглянули питання про збільшення резерву крові. У місті прийняли рішення суттєво збільшити кількість дизель генераторів.

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