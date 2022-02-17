У Львові затвердили програму національного спротиву

Сьогодні, 17 лютого, у Львові сесія міськради затвердила програму національного спротиву. Ухвалу підтримали 56 депутатів. Програма розрахована на три роки.

Відповідно до програми, жителів навчатимуть як надавати домедичну допомогу та користуватись зброєю. Такі навчання вже проводять для працівників мерії та комунальних підприємств, а також для учнів старших класів.

"Перший блок — це підготовка населення. Ми говоримо про навчання як для студентів, так і для учнів і всіх мешканців Львівської громади. Це домедична допомога і вміння поводитися зі зброєю. Це матеріально-технічне забезпечення підрозділів тероборони і добровольчих формувань, в тому числі стрілецьких клубів та громадських організацій. Водночас, це забезпечення безперебійної життєдіяльності міста в умовах загрози вторгнення", — каже перший заступник міського голови Львова Андрія Москаленка.

Гроші на реалізацію програми виділятимуть із міського бюджету.

Що відомо

У Львові є понад 7 тисяч укриттів. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради. З них придатними є 5902 підвали та 99 паркінгів .

. На Львівщині триває набір резервістів в батальйони тероборони. Вступити туди можуть чоловіки і жінки віком від 18 до 57 років. Для цього потрібно пройти медичний огляд і мати довідку про несудимість.

14 лютого у Львові відбулося позачергове засідання міської комісії ТЕБ і НС. На ньому розглядали питання забезпечення безперебійної життєдіяльності міста на випадок надзвичайної ситуації. Про це під час брифінгу повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

На засіданні розглянули питання забезпечення водою у разі повного відімкнення світла. За словами Садового, у разі повного відімкнення електропостачання, Львів готовий надавати мешканцям санітарний об'єм води. Також розглянули питання про збільшення резерву крові. У місті прийняли рішення суттєво збільшити кількість дизель генераторів.

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