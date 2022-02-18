З 519 найпростіших укриттів у будинках житомирян 15 відсотків визнали непридатними до використання. Про це Суспільному розповів представник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради Андрій Лавринович.

За його словами, перевіряючи стан укриттів, на дверях під'їздів розвішують папірці з інструкцією, як діяти та де людям переховуватися у випадку надзвичайних ситуацій.

"Кожен житель міста повинен знати, де у випадку надзвичайної ситуації у мирний час або під час військового конфлікту можна переховуватися від різних загрозливих факторів, – каже Андрій Лавринович. – Тому ми, коли перевіряємо, чи придатне найпростіше укриття для переховування населення, розміщуємо ось такі позначки. З них кожен мешканець будинку, виходячи з під'їзду чи заходячи, має дізнатися, що потрібно взяти з собою, спускаючись у підвальне приміщення, коли лунатиме звук сирени у місті".

Фото: Суспільне Житомир Андрій Лавринович

Фото: Суспільне Житомир

18 лютого паперові листівки з заголовками: "У випадку надзвичайної ситуації ваше укриття...", "Що робити, почувши звуки сирен?" розмістили при вході у під'їзд за адресою Хлібна, 39, що у Житомирі.

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Мешканка будинку Ніна Щербатюк прочитала зміст листівок.

"Я зрозуміла, що коли звучить сирена, треба взяти необхідні речі, вимкнути воду, світло, газ і бігти у найближчий пункт евакуації, – каже Ніна Щербатюк. – У нас пункт евакуації у нашому будинку у підвалі. Я так думаю, що він буде підготовлений".

Фото: Суспільне Житомир Ніна Щербатюк

Фото: Суспільне Житомир

Як розповів головний інженер житлово-будівельного кооперативу "Полісся" Сергій Душко, балансоутримувачем будинку є кооператив "Полісся".

"Силами кооперативу підготовили підвальне приміщення для використання, як найпростіше укриття, – каже Сергій Душко. – Наразі вважаю, що воно є придатним. Там є освітлення, сухо, немає ніяких підтоплень. Приміщення звільнили від побутового сміття, яке накопичувалося роками. Вважаю, що за площею там достатньо місця для того, щоб у ньому змогли укритися усі мешканці будинку".

Фото: Суспільне Житомир Сергій Душко

Фото: Суспільне Житомир

Представник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Андрій Лавринович, оглянувши підвал будинку, зауважив, що цим найпростішим укриттям можуть скористатися і мешканці сусідніх будинків.

"За технічною документацією, площа підвального приміщення цього будинку близько 800 квадратних метрів, – каже Андрій Лавринович. – Відповідно до норм законодавства, тут може укриватися приблизно 800 людей. В цьому будинку проживає 400-500 людей, тобто є 300 зайвих метрів, які можуть зайняти мешканці сусідніх будинків, у яких немає підвальних приміщень, або вони не відповідають технічним умовам".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Мешканці сусідніх будинків також отримають листівки з адресою найближчого до них укриття.

"Зараз за рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради проводиться інвентаризація фонду захисних споруд, – каже Андрій Лавринович. – І працівники нашого управління спільно з управлінням муніципального розвитку перевіряють найпростіші укриття. За три тижні ми перевірили 519 будинків, в яких більша частина укриттів придатні до використання, але 15 відсотків визначені як непридатні або в них відсутнє підвальне приміщення за проєктом".

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