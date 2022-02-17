Жителів Кропивницького вчитимуть, як діяти при надзвичайних ситуаціях

Жителів Кропивницького вчитимуть, які діяти при надзвичайних ситуаціях військового характеру. Для цього у Ковалівському парку влаштовують практичний тренінг, розповіла Суспільному голова громадської організації "Мобільна волонтерська група" Наталя Салімова.

За її словами, усіх охочих вчитимуть:

Надавати першу медичну допомогу;

розкажуть, що потрібно брати з собою під час евакуації;

як діяти під час виявлення вибухонебезепечних предметів;

як поводитись з автоматичною зброєю.

Також говоритимуть про те, як злагодити дії населення міста, поліції, тероборони під час надзвичайних ситуацій.

"Хоча війна в Україні триває восьмий рік, але саме нині серед людей почалася масова паніка. Тому, щоб заспокоїти містян, ми вирішили розповісти, що треба робити в разі надзвичайної ситуації. Літом минулого року ми уже проводили такі тренінги для підлітків, тиждень тому для жінок та дітей. Цього разу для всіх охочих жителів Кропивницького. Тренінг проведуть представники поліції та тероборони".

Триватиме тренінг три години. Початок о 10:00, у суботу 19 лютого.

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