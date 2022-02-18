Заступниця голови Одеської райради покинула посаду. Заміну їй обрати не змогли

Заступниця очільника Одеської районної ради Світлана Дєордієва достроково припинила свої повноваження, проте заміну їй депутати обрати не змогли. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка 18 лютого відвідала сесію райради.

"Це моє власне бажання. На жаль, я не можу продовжувати далі займати пост заступника Одеської районної ради. Ми виконали основну задачу, яку нам поставило керівництво", — сказала ексголова на сесії.

Жоден із запропонованих кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, тому вибори визнали недійсними. На посаду претендували Олександр Ворохаєв від партії "Слуга народу" та Ігор Шевченко від "ОПЗЖ".

"Це таємне голосування, тому я не можу сказати чому вони не відбулися. Ось коли оберуть, може в мене буде з голосом краще, тоді й поспілкуємось", — заявив Ворохаєв.

Кандидат Ігор Шевченко від коментарів Суспільному відмовився.

Голова фракції "Європейська солідарність" в Одеській райраді Валентина Шульц розповіла, її 9 колег не взяли участь у голосуванні.

"Ми мали зауваження до бюлетенів, які пропонувалися для голосування. Там були вказані відразу два кандидати, хоча ми пропонували окремо за кожного кандидата. І тоді по фракціях, ми б бачили хто за якого кандидата як голосує. Тому, я вважаю, що це політичні спекуляції й маніпуляції свого роду, щоб розхитати обстановку".

Член "Партії Шарія" Олександр Чорноіваненко проблему з підрахунком голосів вважає політичною маніпуляцією.

"Це політична "возня", розумієте, інтереси кожної політичної партії, ті хочуть свого заступника, "Слуги народу" хочуть свого заступника, "Довіряй Ділам" - свого заступника, "Європейська солідарність", "За майбутнє", "ОПЗЖ" - свого. Вони просто не домовились. Ви ж бачили підрахунок голосів – 40 голосів було. Не голосували "За майбутнє" і "Європейська солідарність".

Засідання перенесли на 25 лютого.

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