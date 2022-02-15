Міськрада Одеси виділила на територіальну оборону 6,7 млн грн

Депутати Одеської міської ради проголосували за виділення 6,7 млн грн для ремонту казарм, бомбосховищ і штабу. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка була присутня на позачерговому засіданні 15 лютого.

Крім того, за словами віцемера Олега Бриндака, для потреб тероборони планують виділити дві будівлі на Канатній 33 та 35.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов також дав доручення вивісити стяги на усіх адмінбудівлях та здійснити церемонію підняття прапора у центральному аеропорту до Дня єднання 16 лютого.

Що відомо

11 лютого Президент Зеленський зазначив, що рівень організації територіальної оборони в Одеській області один з найгірших в країні. Тоді він дав Сергію Гриневецькому два тижні на організацію штабу територіальної оборони.

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