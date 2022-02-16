Наруга над символом України. В Одесі відкрили справу проти депутата міської ради

Нацполіція відкрила кримінальну справу проти депутата Одеської міської ради за фактом наруги над державним символом України. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Вчора, 15 лютого, під час сесії міської ради депутат від політичної партії "Партія Шарія" Ілля Фрейман зібрав встановлені на столах прапори України та відклав їх у бік.

Дії депутата кваліфікували за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України.

Сам Ілля Фрейман, у коментарі Суспільному, назвав свої дії як "протест проти наявного пафосу". За його словами, перед початком сесії по залу ходив працівник мерії й замінював партійні прапори на Державні прапорці.

"Дуже багато думок на цю тему. Я прибирав прапорці тому, що сесія була позачерговою, ніякої необхідності та поспіху не було. Я проти піару Українського Прапора, бо він, як і будь-яка інша символіка українська, може дискредитуватися "недоактивістами". Це була пафосна штука, від цього ми не стаємо патріотичними", − сказав депутат.

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