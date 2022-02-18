У Миколаєві планують побудувати дев'ять пожежних депо

У Миколаєві планують побудувати пожежні пункти у кількох мікрорайонах міста. Зокрема йдеться про Ліски, Намив, Кульбакине. Терміни будівництва та вартість поки невідомі, це залежить від того, коли депутати затвердять новий генеральний план міста.

Про це стало відомо 18 лютого під час засідання міської комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За словами першого заступника Миколаївського міського голови Віталія Лукова, у Миколаєві функціонують п'ять пожежних станцій, але їх недостатньо для такої площі, яку займає місто Миколаїв.

"Хотів би нагадати, що ми на 100 квадратних кілометрів більші за Одесу та Львів. Саме такі місця у нас були виділені у попередньому генеральному плані. Ці депо, на жаль, не були збудовані, тому що тільки п'ять років тому, орієнтовно, громади отримали гроші, щоб можна було щось будувати. До цього все було централізовано, і таких державних програм не було", — розказав Віталій Луков.

За словами начальника управління з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту Олександра Герасімені, повинні побудувати депо на чотири спецавтомобілі.

"Згідно з нормативними даними, відстань від пожежного депо до крайньої точки, яку воно обслуговує, не має перевищувати три кілометри. Місця вже визначені у новому генеральному плані. Якщо його затвердять, у нас буде підстава приймати рішення щодо будівництва", — розповів Олександр Герасіменя.

За словами речниці Головного управління ДСНС України у Миколаївській області Ілляни Пацюк, станом на 2022 рік у місті працює чотири пожежні частини у кожному районі Миколаєва.

"Будівництво додаткових пожежних депо зменшить кількість часу, який необхідний рятувальникам для прибуття на місце пожежі та відповідно зменшить втрати, які спричиняють такі надзвичайні ситуації", — розповіла Ілляна Пацюк.

За словами Ілляни Пацюк, особливо потребує додаткових пожежних депо мікрорайони Намив та Ліски. Це пов'язано з тим, що за останні декілька років тут збільшилась кількість новобудов.

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