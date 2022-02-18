Висилка заступника посла США у Москві Барта Ґормана є "відповіддю на американську провокацію".

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає російське видання РБК.

"Що стосується висилки американського дипломата, це захід у відповідь. І знову — це не може бути актом, який щось провокує. Це відповідь на провокацію", — заявив Пєсков.

Про висилку американського дипломата з Росії стало відомо 17 лютого. У пресслужбі Державного департаменту США повідомили Суспільному, що Барт Ґорман був ключовим членом керівництва посольства. У Держдепі заявили, що не провокували Росію на дію проти свого дипломата та повідомили, що США вже готують відповідь на дії РФ.

У російському МЗС кажуть, що висилка американського дипломата відбувається у відповідь на висилку Сполученими Штатами співробітника російського посольства.

Що відомо

17 лютого Росія розпорядилася вислати з території країни заступника глави посольства США в Москві Барта Ґормана

Навесні 2021 року президент Росії Володимир Путін ухвалив указ, відповідно до якого США визнали недружньою країною і зобов'язали вислати частину дипломатів з посольства, а також обмежили можливості наймання персоналу з-поміж громадян РФ. У відповідь у липні США оголосили про звільнення понад 180 працівників російського посольства у Вашингтоні.

Пізніше, в жовтні 2021 року, 17 сенаторів з Демократичної та Республіканської партій звернулися до президента Джо Байдена із закликом вислати зі США 300 російських дипломатів у відповідь на обмеження видання російських віз американським дипломатам.

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