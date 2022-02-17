Росія вислала заступника глави посольства США. Вашингтон готує відповідь

Російська Федерація 17 лютого розпорядилася вислати з території країни заступника глави посольства США в Москві Барта Ґормана. Причини такого кроку РФ не пояснила. Про це Суспільному повідомили в пресслужбі Державного департаменту США.
"Заступник глави дипломатичної місії Ґорман був другим за старшинством посадовцем посольства США в Москві й ключовим членом керівництва посольства. Дії Росії проти нього не були спровоковані. Ми вважаємо їх кроком до ескалації та готуємо свою відповідь", — додали у відомстві.
Держдеп США закликав Росію припинити "необґрунтовані вислання американських дипломатів і персоналу посольства". Там також зауважили, що тепер чисельність американського посольства в Москві менша за чисельність російського диппредставництва у Вашингтоні.
Що відомо
- Навесні 2021 року президент Росії Володимир Путін ухвалив указ, відповідно до якого США визнали недружньою країною і зобов'язали вислати частину дипломатів з посольства, а також обмежили можливості наймання персоналу з-поміж громадян РФ. У відповідь у липні США оголосили про звільнення понад 180 працівників російського посольства у Вашингтоні.
- Пізніше, в жовтні 2021 року, 17 сенаторів з Демократичної та Республіканської партій звернулися до президента Джо Байдена із закликом вислати зі США 300 російських дипломатів у відповідь на обмеження видання російських віз американським дипломатам.
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