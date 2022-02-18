На Чернігівщині 22 лютого відбудеться перевірка електросирен

На Чернігівщині 22 лютого проведуть перевірку системи оповіщення. Про це повідомляє пресслужба ОДА.

Суть перевірки – передати навчальну інформацію до керівників райдержадміністрацій, міськвиконкомів, територіальних громад та населення області.

Сирена буде звучати протягом 3 хвилин.

О 10 годині сирена залунає у Чернігові, районних центрах, територіальних громадах області.

О 10 годині 05 хвилин – лунатиме навчальне повідомлення для Чернігова, Бахмача, Прилук, Новгород-Сіверського, Сосниці та Холмів за допомогою FM-передавачів.

О 10 годині 05 хвилин – для Чернігова та околиць на радіостанції "Наше Радіо" на частоті 104.3 МГц.

О 10 годині 10 хвилин – для жителів Чернігова по проводовому радіо.

О 10 годині 10 хвилин для всіх жителів області інформацію можна почути на місцевих каналах телебачення.

Крім того, перевірку здійснюватимуть і за допомогою мобільного зв'язку. Спеціальні повідомлення отримають абоненти облдержадміністрації, підприємств міста Чернігова, силових структур та керівного складу райдержадміністрацій, міськвиконкомів та територіальних громад.

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