Гривня дешевшає. Курс валют НБУ

У п’ятницю, 18 лютого, курс гривні знизився. Зокрема, українська національна валюта здешевшала щодо долара одразу на 21 копійку.

Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку.

Водночас євро здорожчав щодо гривні на 26 копійок. Відтак основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28,3 гривні за долар;

32,19 гривні за євро.

Станом на 17 лютого офіційний курс гривні щодо долара становив 28,09 UAH/USD, щодо євро — 31,93 UAH/EUR.

Що відомо

Гетьманцев заявив, що Україні вдалося стабілізувати національної валюти попри прогнозовані 40 грн за один долар США. Більш того Національний банк має цьогоріч рекордні 29 мільярдів доларів США резерву для покриття валютних коливань.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація з курсом української валюти стабілізувалася і ризиків для гривні немає. Про це він заявив 2 лютого під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

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