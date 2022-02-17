Сім пошкоджених від вибуху газу квартир по вулиці Франка, 43 міста Запоріжжя розчистили від уламків. Аварійно-відновлювальні роботи ведуть представники спецпідрозділу “Кобра” Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Про це Суспільному повідомив командир відділення аварійно-рятувальної служби Павло Жуков.
За його словами, розчищати квартири почали з понеділка 14 лютого — у найбільш зруйнованому другому під’їзді.
Разом із представниками спецпідрозділу “Кобра” знімальна група Суспільного піднялась на другий поверх другого під’їзду до розчищеного від уламків приміщення, де був епіцентр вибуху.
Зараз тут знесли простінки й з’єднали три квартири, каже Павло Жуков. Рятувальники показують укріплені несучі конструкції. Пояснюють: щоб не допустити подальшого руйнування, у приміщеннях першого та другого під’їзду встановлено підпірні колони. Роботу ускладнює те, що будівля стара, каже Павло Жуков.
Розчистили від уламків сьогодні квартиру пенсіонерки Людмили Прохорової. Вона прийшла до свого помешкання забрати деякі особисті речі. Суспільному розповіла: у будинку близько трьох років тому зробили капітальний ремонт. Нині її оселя, що знаходиться по сусідству з квартирою, де стався вибух, напівзруйнована.
"Всі меблі валяються, на кухні кахель разом із цеглою обрушився. Крізь тріщину у стіні бачу небо, дерева. Я від стресу лягла на 12 днів у лікарню з серцем", — каже жінка.
Зараз Людмила Андріївна проживає у гуртожитку. Каже: днями отримала матеріальну допомогу у розмірі 28 тисяч гривень. Видали й разовий овочевий набір.
Аварійно-відновлювальні роботи у будинку триватимуть і надалі, повідомив керівник Олександрівського району Запоріжжя Олександр Мостовий:
"Другий під’їзд, який найбільше постраждав, там закінчують розчищення, підганяють машини, контейнери, все туди викладають. Що можна, люди позабирали. Опалення є у третьому та четвертому під’їздах, світло є. Газ — у третьому та четвертому, також, є. Зараз думають, як підключити до першого під’їзду газ. Там ситуація непроста, потрібно прямий вхід робити. А це — проєкт".
Як раніше повідомляло Суспільне, 4 лютого депутати Запорізької міськради під час позачергової сесії проголосували за виділення 1 млн 450 тисяч гривень на обстеження квартир та виготовлення проєктно-кошторисної документації для капремонту у будинку №43 по вул. Франка, де 28 січня стався вибух. Гроші виділять з резервного фонду Програми розвитку житлово-комунального господарства міста.
Що відомо
- 28 січня близько четвертої години ранку в житловому будинку в Олександрівському районі Запоріжжя стався вибух побутового газу. Внаслідок вибуху загинула 76-річня мешканка. Ще двоє жінок отримали травми різного ступеня тяжкості, їх доставили до медзакладів міста. Одна з травмованих жінок померла в лікарні 31 січня.
- Мешканцям житлового будинку на вулиці Франка, де стався вибух, міська влада пообіцяла виплатити компенсацію у розмірі 28 716 гривень.