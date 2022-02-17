Сім пошкоджених від вибуху газу квартир по вулиці Франка, 43 міста Запоріжжя розчистили від уламків. Аварійно-відновлювальні роботи ведуть представники спецпідрозділу “Кобра” Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це Суспільному повідомив командир відділення аварійно-рятувальної служби Павло Жуков.

За його словами, розчищати квартири почали з понеділка 14 лютого — у найбільш зруйнованому другому під’їзді.

Разом із представниками спецпідрозділу “Кобра” знімальна група Суспільного піднялась на другий поверх другого під’їзду до розчищеного від уламків приміщення, де був епіцентр вибуху.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Зараз тут знесли простінки й з’єднали три квартири, каже Павло Жуков. Рятувальники показують укріплені несучі конструкції. Пояснюють: щоб не допустити подальшого руйнування, у приміщеннях першого та другого під’їзду встановлено підпірні колони. Роботу ускладнює те, що будівля стара, каже Павло Жуков.

Фото: Суспільне Запоріжжя Павло Жуков

Розчистили від уламків сьогодні квартиру пенсіонерки Людмили Прохорової. Вона прийшла до свого помешкання забрати деякі особисті речі. Суспільному розповіла: у будинку близько трьох років тому зробили капітальний ремонт. Нині її оселя, що знаходиться по сусідству з квартирою, де стався вибух, напівзруйнована.

"Всі меблі валяються, на кухні кахель разом із цеглою обрушився. Крізь тріщину у стіні бачу небо, дерева. Я від стресу лягла на 12 днів у лікарню з серцем", — каже жінка.

Фото: Суспільне Запоріжжя Людмила Прохорова прийшла до зруйнованої квартири по речі

Зараз Людмила Андріївна проживає у гуртожитку. Каже: днями отримала матеріальну допомогу у розмірі 28 тисяч гривень. Видали й разовий овочевий набір.

Аварійно-відновлювальні роботи у будинку триватимуть і надалі, повідомив керівник Олександрівського району Запоріжжя Олександр Мостовий:

"Другий під’їзд, який найбільше постраждав, там закінчують розчищення, підганяють машини, контейнери, все туди викладають. Що можна, люди позабирали. Опалення є у третьому та четвертому під’їздах, світло є. Газ — у третьому та четвертому, також, є. Зараз думають, як підключити до першого під’їзду газ. Там ситуація непроста, потрібно прямий вхід робити. А це — проєкт".

Фото: Суспільне Запоріжжя

Як раніше повідомляло Суспільне, 4 лютого депутати Запорізької міськради під час позачергової сесії проголосували за виділення 1 млн 450 тисяч гривень на обстеження квартир та виготовлення проєктно-кошторисної документації для капремонту у будинку №43 по вул. Франка, де 28 січня стався вибух. Гроші виділять з резервного фонду Програми розвитку житлово-комунального господарства міста.

Що відомо

28 січня близько четвертої години ранку в житловому будинку в Олександрівському районі Запоріжжя стався вибух побутового газу. Внаслідок вибуху загинула 76-річня мешканка. Ще двоє жінок отримали травми різного ступеня тяжкості, їх доставили до медзакладів міста. Одна з травмованих жінок померла в лікарні 31 січня.

Мешканцям житлового будинку на вулиці Франка, де стався вибух, міська влада пообіцяла виплатити компенсацію у розмірі 28 716 гривень.

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber або в Telegram