Вибух у житловому будинку в Запоріжжі: що відомо про стан травмованих

Сьогодні, 28 січня, внаслідок вибуху в житловому будинку на вулиці Франка в Олександрівському районі Запоріжжя, загинула 76-річня мешканка. Ще двоє жінок отримали травми різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили у "Обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

55-річна постраждала отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закриту травму лівої стопи, отруєння продуктами горіння. Вона перебуває у стаціонарі терапевтичного відділення шостої міської лікарні. За словами медиків, ситуація кризова, але контрольована.

У іншої жінки (35 років) діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, чисельні опіки тіла ІІА-ІІІ ст. понад 80% тіла, опік верхніх дихальних шляхів та опіковий шок.

Фото: Суспільне Запоріжжя П'ята міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги

Жінку доставили до Міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги №5.

Завідувач відділення термічної травми (опікове) та реконструктивної хірургії Андрій Сех розповів у коментарі Суспільному, що пацієнтку доставили у вкрай тяжкому стані.

Фото: Суспільне Запоріжжя Андрій Сех

"Одразу хвора була направлена до операційної, де бригада травматологів провела оперативні втручання, встановлені апарти фіксації на праву гомілку, ліве плече і таз. Далі була госпіталізована до блоку інтенсивної терапії відділення термічної травми. Наразі хвора знаходиться на штучній вентиляції легенів", — зазначив він.

Андрій Сех також додав, що наразі жінці роблять перев'язки, проводять протишокові заходи та підтримують її життєві функції. За його словами, поліція встановлює особу постраждалої та шукає її родичів.

Що відомо

28 січня близько четвертої години ранку в житловому будинку в Олександрівському районі Запоріжжя стався вибух побутового газу.

Мешканцям житлового будинку на вулиці Франка, де трапився вибух, міська влада пообіцяла виплатити компенсацію.

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