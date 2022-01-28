Мешканцям житлового будинку на вулиці Франка, де сьогодні вранці в одній з квартир стався вибух побутового газу, міська влада пообіцяла виплатити компенсацію.

Про це під час наради повідомив заступник міського голови Анатолій Васюк, повідомляє кореспондентка Суспільного Запоріжжя Ольга Ларіонова.

Фото: Суспільне Запоріжжя

За словами чиновника, постраждалим від вибуху мешканцям виплатять матеріальну допомогу. Кожній родині виплатять по 28 716 гривень.

У мерії повідомили, що евакуйовано мешканців 24 квартир будинку, з якими наразі працюють правоохоронці та психологи. Внаслідок вибуху пошкоджено 7 квартир.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Попередньо, як розповів перший заступник міського голови Олександр Власюк, подію кваліфікували як "надзвичайну ситуацію місцевого рівня".

Що відомо

28 січня близько четвертої години ранку в житловому будинку Запоріжжя стався вибух побутового газу. Внаслідок вибуху одна людина загинула та дві травмовано.

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