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Запоріжцям, постраждалим від вибуху у будинку на вулиці Франка виплатять компенсацію — міськрада
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Запоріжцям, постраждалим від вибуху у будинку на вулиці Франка виплатять компенсацію — міськрада

Ольга Яковлева Ольга Ларіонова
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Запоріжцям, постраждалим від вибуху у будинку на вулиці Франка виплатять компенсацію — міськрада Фото Суспільне Запоріжжя

Мешканцям житлового будинку на вулиці Франка, де сьогодні вранці в одній з квартир стався вибух побутового газу, міська влада пообіцяла виплатити компенсацію.

Про це під час наради повідомив заступник міського голови Анатолій Васюк, повідомляє кореспондентка Суспільного Запоріжжя Ольга Ларіонова.

Запоріжцям, які постраждали внаслідок вибуху у будинку на вулиці Франка виплатять компенсаціюФото: Суспільне Запоріжжя

За словами чиновника, постраждалим від вибуху мешканцям виплатять матеріальну допомогу. Кожній родині виплатять по 28 716 гривень.

У мерії повідомили, що евакуйовано мешканців 24 квартир будинку, з якими наразі працюють правоохоронці та психологи. Внаслідок вибуху пошкоджено 7 квартир.

Запоріжцям, які постраждали внаслідок вибуху у будинку на вулиці Франка виплатять компенсаціюФото: Суспільне Запоріжжя

Попередньо, як розповів перший заступник міського голови Олександр Власюк, подію кваліфікували як "надзвичайну ситуацію місцевого рівня".

Що відомо

  • 28 січня близько четвертої години ранку в житловому будинку Запоріжжя стався вибух побутового газу. Внаслідок вибуху одна людина загинула та дві травмовано.

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