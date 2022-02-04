4 лютого Запорізька міська рада під час позачергової сесії виділила 1 млн 450 тисяч гривень на обстеження квартир та виготовлення проєктно-кошторисної документації для капремонту у будинку №43 по вул. Франка, де 28 січня стався вибух.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Ольга Ларіонова, присутня у сесійній залі.

Для виділення коштів внесли зміни до бюджету Запорізької міської територіальної громади на 2022 рік.

Наразі компанія-управитель "Місто для людей" збирає заявки мешканців будинку пошкоджених квартир для проведення ремонтних робіт.

Фото: Суспільне Запоріжжя Хід робіт станом на 4 лютого

Як раніше повідомляло Суспільне, 28 січня близько четвертої години ранку в житловому будинку в Олександрівському районі Запоріжжя стався вибух побутового газу. Внаслідок вибуху загинула 76-річня мешканка. Ще двоє жінок отримали травми різного ступеня тяжкості, їх доставили до медзакладів міста. Одна з травмованих жінок померла в лікарні 31 січня.

Фото: Суспільне Запоріжжя Хід робіт станом на 4 лютого

Мешканцям житлового будинку на вулиці Франка, де трапився вибух, міська влада пообіцяла виплатити компенсацію у розмірі 28 716 гривень. Попередньо подію кваліфікували як "надзвичайну ситуацію місцевого рівня".

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