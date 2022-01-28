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У Запоріжжі стався вибух у житловому будинку, одна людина загинула
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У Запоріжжі стався вибух у житловому будинку, одна людина загинула

Оновлюється
Ольга Яковлева
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У Запоріжжі стався вибух у житловому будинку, одна людина загинула Фото: ГУ ДСНС в Запорізькій області

28 січня близько четвертої години ранку в житловому будинку Запоріжжя стався вибух побутового газу.

Як повідомляють у пресслужбі ДСНС Запорізької області, внаслідок вибуху одна людина загинула та дві травмовано.

В Запоріжжі стався вибух у житловом будинкуФото: ГУ ДСНС в Запорізькій області

Подія сталася на вул. Франка в Олександрівському районі Запоріжжя. За попередніми даними вибух стався в одній з квартир на другому поверсі.

У Запоріжжі стався вибух у житловому будинку, одна людина загинулаФото Суспільне Запоріжжя

Станом на 8 годину 30 хв, рятувальники продовжують пошукові роботи, щоб виявити можливих постраждалих.

Мешканцям будинку надають допомогу психологи. Наразі 15 евакуйовані мешканців третього зруйнованого під'їзду.

У Запоріжжі стався вибух у житловому будинку, одна людина загинулаФото з telegram-каналу "Анатолій Куртєв"

Мешканців будинку, де стався вибух, евакуювали

У Запоріжжі стався вибух у житловому будинку, одна людина загинулаФото: ГУ ДСНС в Запорізькій області

"Евакуйовано мешканців 24 квартир. Люди знаходяться у теплі – ми обладнали для них пункти обігріву. Розгортаємо оперативний пункт. Вирішено, що люди, які залишилися без даху над головою, будуть тимчасово переселені в готель на вулиці Сталеварів", повідомив у своєму Telegram-каналі в.о. міського голови Анатолій Куртєв.

У Запоріжжі стався вибух у житловому будинку, одна людина загинулаФото Суспільне Запоріжжя

У Запоріжжі стався вибух у житловому будинку, одна людина загинулаФото Суспільне Запоріжжя

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