31 січня близько третьої години ранку померла одна з травмованих внаслідок вибуху в будинку 28 січня, яка перебувала в Міській лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги №5.

Про це Суспільному повідомив завідувач відділення термічної травми (опікове) та реконструктивної хірургії Андрій Сех.

Жінка надійшла до лікарні 28 січня у вкрай тяжкому стані. Їй діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, чисельні опіки тіла понад 80%, опік верхніх дихальних шляхів та опіковий шок.

Попри намагання лікарів, сьогодні о 3:25 ранку вона померла — розповів Андрій Сех.

За словами лікаря особу постраждалої досі не встановили, поліція продовжує пошук її родичів.

Як раніше повідомляло Суспільне, 28 січня близько четвертої години ранку в житловому будинку в Олександрівському районі Запоріжжя стався вибух побутового газу. Внаслідок вибуху загинула 76-річня мешканка. Ще двоє жінок отримали травми різного ступеня тяжкості, їх доставили до медзакладів міста.

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