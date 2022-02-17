Чоловіка, який викинув у лісі поблизу Тернополя сміття, оштрафували

Чоловіка, який викинув у кутківецькому лісі поблизу Тернополя сміття, оштрафували. Про це Суспільному повідомив інспектор управління муніципальної інспекції Тернополя Володимир Сосновий.

За його словами, чоловік зізнався у скоєному і погодився прибрати сміття. Своє прізвище та ім'я він не назвав.

Нагадаємо, члени Тернопільської екологічної організації "Скеля" знайшли чоловіка, який викинув сміття – пластикові уламки від автомобілів у Кутківецькому лісі.

Суспільне Тернопіль Сміття в кутківецькому лісі

Володимир Сосновий розповів, що за цим фактом оформили адмінпротокол.

"Згідно наших повноважень, ми зобов’язані оформити адміністративний протокол за порушення правил благоустрою міста Тернополя. Це відповідальність згідно статті 152-ї Кодексу про адмінправопорушення. Це від 340 до 510 гривень штрафу за статтею 152".

Також на чоловіка, який викинув сміття, склав протокол інспектор з охорони навколишнього середовища області Микола Глущенко.

"Складено протокол за статею 82 Кодексу України про адмінправопорушення. Винесено постанову номер 5. На 700 гривень штрафу з ліквідацією порушення, – каже Глущенко.

Після складання адмінпротоколів чоловік вивіз сміття з кутківецького лісу на Малашівське сміттєзвалище.

"Ми поприбирали це все. Перед громадою вибачаюся, такого більше не повториться. Я готовий понести покарання за все. Я все оплачу в найшвидший термін", – каже оштрафований тернополянин.

Суспільне Тернопіль Тернополянина оштрафували

За минулий рік на Тернопільщині виявили 408 несанкціонованих сміттєзвалищ. З них 71 смітник ліквідували, розповіла інспекторка держекоінспекції Тетяна Вовчук.

За її словами, також торік склали 400 протоколів на людей, які викинули сміття в недозволеному місці. Загальна сума штрафів – 205 тисяч гривень.

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