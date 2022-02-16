Несанкціонований смітник: на Тернопільщині змусили чоловіка прибрати в лісі

Члени Тернопільської екологічної організації "Скеля" примусила чоловіка прибрати сміття у Кутківецькому лісі. Вони знайшли пластикові уламки від автомобілів. Про це Суспільному розповів голова цієї організації Андрій Об'єщик.

За його словами, це сталося 26 січня.

"Я особисто перерив цю купу. Перефотографував всі коди, весь пластик, щоб зрозуміти, звідки ці запчастини. Це три фірми, які є постачальниками таких запчастин. Так вдалося вийти на слід фірми, яка замовляла оригінальні запчастини", – каже Об'єщик.

За словами власника автосервісу Сергія Мартинчука, до них звернувся чоловік з пропозицією вивезти металобрухт. Автосервіс йому заплатив гроші за те, щоб разом з металобрухтом чоловік вивіз пластикові деталі автомобілів на Малашівське сміттєзвалище. Але замість цього він вивіз його до Кутківецького лісу.

Продоус Леся/Суспільне Тернопіль Прибирають смітник у лісі

Представники громадської організації спільно з муніципальною інспекцією знайшли чоловіка, який зізнався, що викинув сміття в лісі, розповів інспектор управління муніципальної інспекції Тернополя Володимир Сосновий.

"Як стало відомо, це житель міста Тернополя. Він, нехтуючи правилами і законами порядку в місті, здійснив вивантаження відходів на території парку".

Леся Продоус/Суспільне Тернопіль Члени громадської організації "Скеля" досліджують уламки пластику

Чоловік, який викинув сміття, відмовився назвати своє ім’я та прізвище.

"Ми поприбирали це все. Перед громадою вибачаюся, такого більше не повториться. Я готовий понести покарання за все. Я все оплачу в найшвидший термін".

За словами Володимира Соснового, за цим фактом оформили три адмінпротоколи:

"Згідно наших повноважень, ми зобов’язані оформити адміністративний протокол за порушення правил благоустрою міста Тернополя. Це відповідальність згідно зі статтею 152 Кодексу про адмінправопорушення. Також, оскільки ми є діючими громадськими інспекторами з охорони довкілля при Тернопільській державній екологічній інспекції, то оформили адміністративний протокол за статтею 82, це порушення поводження з відходами Кодексу про адміністративні правопорушення. Також працівники екоінспекції будуть оформляти протокол за порушення природного заповідного фонду, а саме режиму регіонального ландшафтного парку "Загребелля". Це від 340 до 510 гривень штрафу за статтею 152. А штрафні санкції згідно статті 91 буде розглядати суд."

Після складання адмінпротоколів чоловік зібрав сміття і вивіз його з Кутківецького лісу на сміттєзвалище в Малашівцях.

Читати також: