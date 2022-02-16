Господарський суд Житомирської області стягнув з приватного товариства 60 тисяч гривень збитків за завдану шкоду довкіллю через незаконний скид 100 тонн львівського сміття на території колишнього заводу в селі Будичани. Сміття повністю прибрали.
Про це на своєму сайті повідомила Житомирська обласна прокуратура. Суд встановив, що місцеве товариство незаконно розмістило на території колишнього цегельного заводу в селі Будичани майже 100 тонн побутових і медичних відходів.
Товариство порушило вимоги Законів України "Про відходи", "Про охорону навколишнього природного середовища", а також Земельного кодексу України.
Екологічна експертиза встановила, що комунальна земля, де зберігалися відходи, втратила родючість, а довкіллю завдано шкоду.
Оскільки порушник не відшкодував збитки добровільно, їх стягнуто примусово через рішення суду. Наразі рішення про відшкодування збитків до місцевого бюджету перебуває на стадії виконання.
У коментарі Сусільному міський голова Чуднова Віталій Войтко підтвердив, що все сміття прибрали з території колишнього цегельного заводу.
"Ми задоволені тим, що винуватці притягнуті до відповідальності. Своїми діями вони не лише нанесли шкоду довкіллю, а й викликали соціальну напругу серед жителів села. Приємно, що люди не залишились байдужими до цієї екологічної проблеми, згуртувались і всі разом вимагали негайного вивезення сміття. Спільними зусиллями нам вдалось вивезти всі відходи", – сказав Віталій Войтко.
"Люди писали колективне звернення у прокуратуру, поліцію та Чуднівську міську раду, мітингували і навіть перекривали дорогу біля міськради з вимогою якнайшвидшого вивезення сміття, що й було зроблено. Зараз землю очищено від сміття, а винні особи будуть покарані", – сказав староста Будичанського старостинського округу Микола Каранюк.
Що відомо
- 6 квітня на Житомирщині завершували вивіз львівського сміття, яке незаконно скинули на заводі в Будичанах.
- 25 березня жителі села, де знайшли львівське сміття, влаштували мітинг та перекривали дорогу.
- 22 березня у Будичанах виявили львівське сміття.
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