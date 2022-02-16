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На Житомирщині стягнули збитки з компанії, яка скинула 100 тонн львівського сміття у селі Будичани
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На Житомирщині стягнули збитки з компанії, яка скинула 100 тонн львівського сміття у селі Будичани

Леонід Мацієвський Людмила Семенюк
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На Житомирщині стягнули збитки з компанії, яка скинула 100 тонн львівського сміття у селі Будичани Місце, куди незаконно скидали сміття. Фото: Микола Каранюк

Господарський суд Житомирської області стягнув з приватного товариства 60 тисяч гривень збитків за завдану шкоду довкіллю через незаконний скид 100 тонн львівського сміття на території колишнього заводу в селі Будичани. Сміття повністю прибрали.

Про це на своєму сайті повідомила Житомирська обласна прокуратура. Суд встановив, що місцеве товариство незаконно розмістило на території колишнього цегельного заводу в селі Будичани майже 100 тонн побутових і медичних відходів.

Товариство порушило вимоги Законів України "Про відходи", "Про охорону навколишнього природного середовища", а також Земельного кодексу України.

На Житомирщині стягнули збитки з компанії, яка скинула 100 тонн львівського сміття у селі БудичаниДержавна екологічна інспекція Поліського округу

Територія колишнього цегельного заводу після скиду сміття 22 березня 2021 року

Екологічна експертиза встановила, що комунальна земля, де зберігалися відходи, втратила родючість, а довкіллю завдано шкоду.

Оскільки порушник не відшкодував збитки добровільно, їх стягнуто примусово через рішення суду. Наразі рішення про відшкодування збитків до місцевого бюджету перебуває на стадії виконання.

У коментарі Сусільному міський голова Чуднова Віталій Войтко підтвердив, що все сміття прибрали з території колишнього цегельного заводу.

"Ми задоволені тим, що винуватці притягнуті до відповідальності. Своїми діями вони не лише нанесли шкоду довкіллю, а й викликали соціальну напругу серед жителів села. Приємно, що люди не залишились байдужими до цієї екологічної проблеми, згуртувались і всі разом вимагали негайного вивезення сміття. Спільними зусиллями нам вдалось вивезти всі відходи", – сказав Віталій Войтко.

На Житомирщині стягнули збитки з компанії, яка скинула 100 тонн львівського сміття у селі БудичаниФото: Суспільне Житомир

Віталій Войтко, міський голова Чуднова

"Люди писали колективне звернення у прокуратуру, поліцію та Чуднівську міську раду, мітингували і навіть перекривали дорогу біля міськради з вимогою якнайшвидшого вивезення сміття, що й було зроблено. Зараз землю очищено від сміття, а винні особи будуть покарані", – сказав староста Будичанського старостинського округу Микола Каранюк.

Що відомо

  • 6 квітня на Житомирщині завершували вивіз львівського сміття, яке незаконно скинули на заводі в Будичанах.
  • 25 березня жителі села, де знайшли львівське сміття, влаштували мітинг та перекривали дорогу.
  • 22 березня у Будичанах виявили львівське сміття.

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