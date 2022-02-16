Господарський суд Житомирської області стягнув з приватного товариства 60 тисяч гривень збитків за завдану шкоду довкіллю через незаконний скид 100 тонн львівського сміття на території колишнього заводу в селі Будичани. Сміття повністю прибрали.

Про це на своєму сайті повідомила Житомирська обласна прокуратура. Суд встановив, що місцеве товариство незаконно розмістило на території колишнього цегельного заводу в селі Будичани майже 100 тонн побутових і медичних відходів.

Товариство порушило вимоги Законів України "Про відходи", "Про охорону навколишнього природного середовища", а також Земельного кодексу України.

Державна екологічна інспекція Поліського округу Територія колишнього цегельного заводу після скиду сміття 22 березня 2021 року

Екологічна експертиза встановила, що комунальна земля, де зберігалися відходи, втратила родючість, а довкіллю завдано шкоду.

Оскільки порушник не відшкодував збитки добровільно, їх стягнуто примусово через рішення суду. Наразі рішення про відшкодування збитків до місцевого бюджету перебуває на стадії виконання.

У коментарі Сусільному міський голова Чуднова Віталій Войтко підтвердив, що все сміття прибрали з території колишнього цегельного заводу.

"Ми задоволені тим, що винуватці притягнуті до відповідальності. Своїми діями вони не лише нанесли шкоду довкіллю, а й викликали соціальну напругу серед жителів села. Приємно, що люди не залишились байдужими до цієї екологічної проблеми, згуртувались і всі разом вимагали негайного вивезення сміття. Спільними зусиллями нам вдалось вивезти всі відходи", – сказав Віталій Войтко.

Фото: Суспільне Житомир Віталій Войтко, міський голова Чуднова

"Люди писали колективне звернення у прокуратуру, поліцію та Чуднівську міську раду, мітингували і навіть перекривали дорогу біля міськради з вимогою якнайшвидшого вивезення сміття, що й було зроблено. Зараз землю очищено від сміття, а винні особи будуть покарані", – сказав староста Будичанського старостинського округу Микола Каранюк.

Що відомо

6 квітня на Житомирщині завершували вивіз львівського сміття, яке незаконно скинули на заводі в Будичанах.

25 березня жителі села, де знайшли львівське сміття, влаштували мітинг та перекривали дорогу.

22 березня у Будичанах виявили львівське сміття.

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