У Черкасах встановили бокс, який перетворює пластикові пляшки на гроші. Їх можна витратити на підтримку безпритульних тварин, людей поважного віку та дітей з інвалідністю, розповів Суспільному керівник проєкту "Япомога" Руфат Раімов.

За словами Руфата Раімова, на покупку автомата витратили 180 тисяч гривень від доброчинників:

"Людина, яка закинула сюди пляшку, отримує за неї п'ять копійок. Вона їх може відправити на один із трьох напрямків доброчинності: людям поважного віку, дітям та на потреби тварин".

Руфат Раімов пояснив правила користування таким боксом:

"Бажано, щоб пляшки були чистими, бо якщо ні, то вона далі не йде на переробку. Вона має бути скручена, а кришечки потрібно кидати окремо. Етикетку можна не зривати".

Суспільне Черкаси

Цей автомат встановили в центрі міста у сквері "Юність". Тут багато людей і він буде помітним, розповів керівник "Дирекції парків" Сергій Рубан.

"Тут центр міста, велика прохідна зона, є поруч дитячий майданчик. Це зручно, щоб дітям із дитячого віку показувати власним прикладом, як необхідно бережно ставитись до екології і що пластик може бути перероблений та використаний надалі".

Обслуговуватимуть цей контейнер ініціатори проєкту, сказав Серій Рубан.

"Ініціатори ідеї, які профінансували встановлення цього боксу, беруть на себе відповідальність за вивезення пластику, який буде в ньому".

Однією із перших тестувала бокс черкащанка Наталія Каузак. Із собою вона принесла пусті пляшки. За словами жінки, вдома вони сміття сортують:

"У мене двоє діток і мені б дуже хотілося, аби вони росли екосвідомими. Бо якщо це практикувати із сім’ї, то я вірю, що ми зможемо нашу планету змінити в майбутньому. Для кожного з нас важливо не тільки отримувати, а й віддавати й ділитися. Цей бокс навчатиме нас ділитися з тими, хто потребує підтримки".

Суспільне Черкаси

Черкащанка Марина Білоног теж вирішила скористатися цим автоматом. Вона розповіла, що отримані кошти відправила на потреби безпритульних тварин.

"Мені вдалось ним скористатися, але хочу зауважити, що пляшки треба приносити миті. На це треба звернути увагу. Увесь світ рухається до зменшення виробництва пластику та поліетилену. Ми намагаємось оптимізувати наші відходи, здавати пляшки, сортувати жерстяні відходи", — сказала дівчина.

Зі слів представниці партнера проєкту Анни Тарасевич, такий бокс вирішили встановити, адже він має доброчинну місію та поліпшує благоустрій міста. Гроші на нього зібрали торік під час спортивно-доброчинного фестивалю CherITy Fest.

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