"Будемо вірити, що все буде добре". Як живуть поблизу акваторії Азовського моря

Як працює Бердянський морський порт в умовах концентрації російської армії біля кордонів України та в акваторії Азовського моря, та як готуються до курортного сезону у Кирилівці – дізнавалася кореспондентка Суспільного Запоріжжя Дар'я Пасічник.

Бердянський морський порт працює без додаткових обмежень. Про це повідомив начальник адміністрації Бердянського філіалу Адміністрації морських портів України Тарас Верниба. За його словами, відмов від заходу іноземних суден у порт не було:

"На даний час в Бердянський порт заходять судна з Італії, Туреччини, Ізраїлю, Єгипту. Імпорт іде у нас, в основному це – цемент, запчастини до вітрогенераторних установок, також імпортується з Туреччини дизельне паливо".

Фото: Суспільне Запоріжжя Тарас Верниба

За словами Тараса Верниби, у складі адміністрації Бердянського філіалу є служба морської охорони. Сам Бердянський порт перебуває під цілодобовою охороною служби морської безпеки.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Начальниця відділу вантажної та комерційної роботи ДП "Бердянський морський торговельний порт" Ганна Корнілова згадує, що проблеми із проходженням суден, які прямували напрямком на порт Бердянськ, були у 2018 році:

"Затримки були досить значні. Під перевіркою контролюючих органів Російської федерації, саме в Керченській протоці. Дуже значні були затримки, від семи до 14 діб. Зараз таких проблем немає. Є порядок і десь максимум 24 години на те, щоб отримати дозвіл на прохід суден Керченською протокою".

Фото: Суспільне Запоріжжя Ганна Корнілова

Жителька Бердянську Блажен Рамазанова сподівається, що війни не буде. Чекає курортного сезону, адже має мініготель на 12 номерів: "Будемо жити сьогоднішнім днем і вірити у те, що все буде добре", – каже жінка.

Фото: Суспільне Запоріжжя Блажен Рамазанова

У селищі Кирилівка Запорізької області, зокрема, в готелі "Перлина Таврії" триває підготовка до курортного сезону. Управитель Сергій Мерцалов зазначає, наразі вже розпочалось бронювання літнього відпочинку. Втім охочих вдвічі менше, ніж торік:

"Ситуація, щодо таких панічних настроїв, звісно ж впливає на бізнес. Я вам скажу так, що у порівнянні з минулим роком у нас людей, які забронювали у нас номери до цього моменту, їх стало менше. Але я думаю, як тільки ця вся ситуація заспокоїться і ця будемо казати, ескалація і напруження спаде, то думаю, що все одно люди поїдуть на море".

Фото: Суспільне Запоріжжя Сергій Мерцалов

Голова Кирилівської селищної ради Іван Малєєв також налаштований оптимістично:

"Ми не панікуємо в цьому плані, сподіваємося на те, що буде все гаразд. Тому, я вважаю, що сезон буде спокійний, як і завжди. Що ми робимо зі свого боку? В четвер 17 лютого у нас чергова сесія, планова сесія буде проходити, на якій ми будемо затверджувати створення територіальної оборони та її фінансування".

Фото: Суспільне Запоріжжя Іван Малєєв

За словами Івана Малєєва, на території Кирилівки облаштовуватимуть укриття в одному з підвальних приміщень. Нині — жодного немає.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Водночас активно готуються до курортного сезону — на протравлення комарів з місцевого бюджету заклали півмільйона гривень, також сподіваються, що масового напливу медуз, як минулого літа, не буде.

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