"Запоріжжя чинитиме спротив" – захід під такою назвою відбувся сьогодні на Майдані Героїв у Запоріжжі.

До нього, за підрахунками журналістки Суспільного Ольги Ларіонової, долучилося близько 300 людей. Це, зокрема, військовослужбовці, ветерани АТО/ООС, волонтери, представники політичних партій та громадських організацій.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Фото: Суспільне Запоріжжя

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Збираємося тут показати, що ми єдині, що ми йдемо спільним строєм, що, якщо ворог щось задумає, то він дуже прорахувався у цьому напрямку. Зараз не 14 рік, у нас величезна кількість хлопців і дівчат пройшла через війну, величезна кількість волонтерів, людей, які підтримують нашу державу і роблять все, щоб вона була незалежною, заможною і сильною", - сказав Михайло Пирог, ветеран АТО/ООС, представник ГО "Штаб територіальної оборони Запорізького краю".

Фото: Суспільне Запоріжжя Михайло Пирог

"У такий важкий час, коли така паніка по країні, нам треба нам об’єднуватися, бо історія показує, що, коли ми у стані паніки, і якщо не разом, то настає повна анархія, і ніхто з того не виграє", - каже запоріжець Єгор Клеха.

Фото: Суспільне Запоріжжя Єгор Клеха

"У такі моменти люди повинні єднатися, і я відчуваю на собі відповідальність як публічна людина, яка веде свої блоги, виходити сюди, показувати, що я тут, і це моя принципова позиція. Ми всією родиною тут", - сказав журналіст та блогер Тарас Білка.

Фото: Суспільне Запоріжжя Тарас Білка

Як раніше повідомляло Суспільне, 16 лютого, на майданчику біля адміністративної будівлі Запорізької міської ради відбувся мітинг з нагоди Дня єднання України. У ньому взяли участь близько 500 людей.

Також 16 лютого на каскаді фонтанів "Райдуга" в Запоріжжі урочисто розгорнули Прапор Єднання, довжина якого 50 метрів. До події долучилося близько 200 містян.

Що відомо

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.

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