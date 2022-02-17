З 1 квітня тариф на воду зросте на 1 гривню 57 копійок та становитиме 47 гривень 56 копійок. Це друге підвищення тарифу за 2022 рік. Чому так та як змінилися складові тарифу, читайте в матеріалі Суспільного.
З 1 квітня споживачі платитимуть 26,004 за водопостачання та 21, 56 за відведення.
Нагадаємо, 1 січня тариф підвищили на півтори гривні. Нині він становить 45 гривень 97 копійок: водопостачання – 25,21 гривень, водовідведення – 20,76 гривень.
Державним регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг займається Національна комісія. Виконувач обов’язків директора "Дніпро-Кіровоград" Олександр Пісний розповів, коли затверджували тариф на 1 січня, комісія не врахувала підвищення мінімальної заробітної плати та ціни за електроенергію. "Але Національна комісія повернулася до цих питань і знову розглянула їх", – сказав він.
Так з 1 грудня мінімальна заробітна плата працівника водоканалу зросла до 14500 гривень. Нацкомісія переглянула також і зміну мінімальної зарплати та прожитковий мінімум.
"Заробітна плата складає більше 50% собівартості водопостачання та водовідведення. Нині місячний фонд заробітної плати складає з податками 25 мільйонів при кількості 1406 працівників", – сказав Пісний.
Попередній січневий тариф порахували за зниженою вартістю електроенергії, що була у жовтні 2021 року – 2 гривні 78 копійок, тоді як нині водоканал платить платить 3 гривні 16 копійок кіловат за годину.
Після переобчислення тарифу Національною комісією, змінилися і складові тарифу:
- Матеріальні витрати – 5,7%
- Електроенергія – 28,9%
- Заробітна плата – 40,9%
- Податки – 2,5%
- Інші затрати (охорона праці, послуги інших організацій) – 5,7%
- Витрати на погашення кредиту Світового банку та виконання інвестпрограми – 19,6%
- Податок на прибуток – 1,7%
- Зняття невиконаної інвестпрограми – -5%
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